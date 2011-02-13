Почему из группы «Братья Грим» ушел один из братьев?

Концерт группы «Братья Грим» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Братья Грим» создана в Самаре в 1998 году братьями-близнецами - Борисом и Константином Бурдаевыми. В Москве с помощью продюсера Леонида Бурлакова они добиваются настоящей популярности. После выхода третьего альбома группа неожиданно распадается и воссоздается лишь в 2010 году, но уже без Бориса Бурдаева. На сегодняшний момент дискография группы насчитывает 4 студийных альбома.

Нина Богданова:

Правда ли, что на ваше творчество оказало влияние также и творчество ансамбля «Сябры»?

Константин (Группа «Братья Грим»):

В музыке все преемственное. Когда «Сябры» начали играть, я еще пешком под стол ходил. В детстве восприятие музыки намного острее, то, что мы слышим в детстве, наматывается на наш мозг и остается на всю жизнь.

Нина Богданова:

Что изменилось в вашей музыке после ухода Бориса?

Константин (Группа «Братья Грим»):

Ровным счетом ничего, остался наш пресловутый грим-рок, он будет продолжать существовать, как и группа «Братья Грим».

Нина Богданова:

Не надоели ли вам песни из первого альбома?

Константин (Группа «Братья Грим»):

Это все равно, что у родителей спросить, не надоели ли им их дети.

Нина Богданова:

А актуальность их не снизилась с течением времени?

Константин (Группа «Братья Грим»):

Актуальность хороших песен никогда не снижается, если они до сих пор звучат по радио и любимы людьми. Хорошая песня играет в любое время в любом месте даже через 30-40 лет, они остаются актуальными всегда, проходит время, кто-то начинает их перепевать, возрождать. Это нормальная тема. Я надеюсь, что так случится с нашими песнями.

Зритель из зала:

В 2009 году ваша группа распалась из-за творческих разногласий. Что не поделили братья Грим?

Константин (Группа «Братья Грим»):

Дело в том, что наша группа не совсем распалась. Группа «Братья Грим» - это не два брата-близнеца, два брата-близнеца являлись основателями этой группы. А так как один основатель ушел, второй остался, то группа продолжает существовать. Мы записали четвертую пластинку «Крылья титана». Группа существует, группа продолжает писать песни, произошла небольшая рокировка. Вместо моего брата в группу пришла его бывшая жена Катя Плетнева.

Зритель из зала:

Свой второй альбом вы записывали в Новой Зеландии, неужели в Москве не нашлось качественной студии звукозаписи?

Константин (Группа «Братья Грим»):

Качественных студий много, но в музыке многое решает настроение. Когда ты приходишь на студию в Новой Зеландии, в совершенно незнакомой и необычной стране, то ты с другим настроением начинаешь относиться к композиции и к самим песням. Получается другой результат.

Зритель из зала:

Вы не боялись, что после ухода брата вас будут любить меньше?

Константин (Группа «Братья Грим»):

Глаза боятся, руки делают. Естественно, многие фанаты восприняли эту ситуацию в штыки, потом они поняли, что другой ситуации быть не может, потому что мой брат ушел из группы на сегодняшний момент навсегда. Он занимается своими делами в городе Самара, а мы продолжаем идти дальше.

Зритель из зала:

С кем легче петь, одному или с братом?

Константин (Группа «Братья Грим»):

Конечно, с братом легче.

Зритель из зала:

Чем сейчас занимается ваш брат?

Константин (Группа «Братья Грим»):

Он занимается новым веянием дауншифтингом, это когда Дон Корлеоне на пенсии сажает помидоры. Примерно то же самое.

Нина Богданова:

Вас не раздражает, что все время спрашивают про брата, а не про вас?

Константин (Группа «Братья Грим»):

Нет, меня это абсолютно не раздражает. это вполне нормально. У меня есть брат, ничего удивительного в этих вопросах нет.

Зритель из зала:

Ваш альбом «Крылья титанов» записан уже с новым составом. Что вы нашли и потеряли в творчестве с уходом брата?

Константин (Группа «Братья Грим»):

В творческом плане я приобрел самого себя, потому что до этого основным сочинителем и вокалистом в большей степени был брат. Мне пришлось взять эту ношу полностью на себя. Я сомневался и долго смотрел на себя со стороны. Но мне это удалось.

Дмитрий Врангель:

Катя, как относится ваш муж к тому, что вы больше времени проводите с его братом?

Катя Плетнева (Группа «Братья Грим»):

В принципе, мы с ним никогда это не обсуждали. После развода мы с ним совершенно не общаемся, я слышала, что он допустил это и как-то особо не расстраивается.

Константин (Группа «Братья Грим»):

Мы старые друзья, потому что Катя Плетнева участвовала еще в 99 году в группе «Братья Грим», она играла на акустической гитаре, пела на бэк-вокале, поэтому она не пришла в группу, она вернулась. Катя мне, как сестра, я ее знаю давным-давно, и нас связывает одна музыкальная карма.

Катя Плетнева (Группа «Братья Грим»):

А я называю Костю отцом.

Зритель из зала:

За что в отношениях с близкими людьми вам иногда бывает стыдно?

Константин (Группа «Братья Грим»):

Мне сейчас стыдно за то, что происходило со мной в 2005 году. Мы достаточно сильно ударились об медные трубы, но это нормально, я еще не видел ни одного человека, который бы спокойно проходил звездную болезнь, потому что для нас это было неожиданностью, это упало на нас сверху, как наковальня. Я помню себя в то время, я по-другому относился к людям, почему-то я решил, что это моя заслуга то, что случилось. На самом деле, это заслуга господа Бога. Мне стыдно, что я что-то где-то не так сказал, не так посмотрел на кого-то. Мне за это стыдно.

Зритель из зала:

Примите мои соболезнование по поводу потери близкого человека. Что изменилось в вашей жизни после Лесиной смерти?

Константин (Группа «Братья Грим»):

Не секрет, что не стало моей жены, с которой я пробыл вместе 9 лет. Это была скоропостижная смерть молодой девушки, не выдержало сердце... Я пока еще не знаю, что изменилось, потому что прошло слишком мало времени. Я чувствую, что она мне сейчас помогает.

Зритель из зала:

Одни считают вашу группу роком, другие — попсой, а третьи - чем-то средним. Скажите, а вы на какой конечный результат направлены?

Константин (Группа «Братья Грим»):

Пусть как угодно называют, главное, что мы играем эти песни. Поп, рок, какая разница, мы группа «Братья Грим»!

Зритель из зала:

В марте 2009 года вы приняли решение о возвращении названия группе «Братья Грим». Не думали ли вы изменить название группы на «Братец Грим»?

Константин (Группа «Братья Грим»):

«Братья Грим» - это известная группа и известный бренд. Путать людей, слушателей, поклонников, программных директоров - совершенно тупое занятие. Все равно, куда бы мы не приезжали, даже когда наша группа называлась просто «Грим», на афишах писали «Братья Грим», мы не смогли с этим никак бороться.

Зритель из зала:

В детстве с братом между собой вы были дружные ребята?

Константин (Группа «Братья Грим»):

Между собой мы постоянно ссорились, дрались, но это происходило в шутку.