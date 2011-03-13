Почему Алесь Камоцкий не празднует Новый год?

Концерт Алеся Камоцкого на «Звездном ринге» СТВ.

Поэт и музыкант Алесь Камоцкий родился в Борисове, по образованию философ. В середине 80-х играл на саксофоне в группе «Близнецы». Позднее стал исполнять собственные белорусскоязычные песни и песни на стихи известных поэтов. С 2006 года выступает вместе с инструментальной группой. В творческой копилке Алеся 10 сборников песен и несколько сборников поэзии.

Дмитрий Вранегль:

Что вам легче: читать стихи или исполнять их же под музыку?

Алесь Камоцкий:

Под гитарку проще.

Дмитрий Вранегль:

Как вы относитесь к популярности? Когда вы были на высоте: сейчас или раньше?

Алесь Камоцкий:

К популярности относимся нормально, в принципе она может быть. Мы парни молодые, поэтому мы понимаем, что все лучшее у нас впереди.

Зритель из зала:

В юности вы пошли учиться на философа, чтобы понять смысл жизни. Удалось ли вам это сделать?

Алесь Камоцкий:

В любом случае я понял бессмысленность некоторых вопросов. По жизни я сам научился ставить вопросы, потому что главное не отвечать на вопросы, ответы все равно меняются, а ставить основные вопросы жизни для себя, тогда ты будешь жить с оглядкой на них. Это и будет нормальная жизнь.

Зритель из зала:

Одно время вы просто пели под гитару, а теперь вы выступаете с группой. Что вы при этом потеряли, а что приобрели?

Алесь Камоцкий:

Я не перестал петь один под гитару. Преобладающее количество моих выходов на сцену с одной гитарой. В группе я нашел новых друзей. Очень хорошо работать с людьми, которые умеют играть. Себя же музыкантом я не особенно могу считать, не то чтобы у меня нет образования, а как-то я больше люблю писать стихи. Я всю жизнь мечтал быть музыкантом, но не сложилось.

Зритель из зала:

Вы перевели на белорусский язык и несколько раз исполняли на концертах песню «Мурка». Будет ли продолжение блатной темы в вашем творчестве?

Алесь Камоцкий:

Я не знаю, я не зарекаюсь. Конечно, эта тема мне очень дорога, это все-таки наше детство. Я перевел немало шлягеров, люди, которые это слушают, просят меня, чтобы я еще что-то сделал. Но я живу по такому принципу: если мне чего-то не хочется делать сейчас, я этого не делаю. «Мурку» я перевел не по своей инициативе, а по заказу. Я перевел, попробовал ее спеть на концерте, но я живу в других условиях, задушевно спеть эту песню я не то чтобы не могу, я не хочу.

Зритель из зала:

У вас есть целый диск переведенных советский песен. Вам не кажется, что это своеобразное искажение истории?

Алесь Камоцкий:

Когда я его делал, я про историю вообще не думал. Я думал про то, что это очень красивые песни, и так их хочется спеть по-своему. У меня не было целей перепеть кого-то или записать альбом. Однажды я писал стих, в какой-то момент я понял, что пишу не свой стих, а «Шумел камыш» на белорусском языке, я его дописал. Целей исказить историю у меня не было, это очень приятный для меня альбом, он разошелся приблизительно раза в 4 большим тиражом, чем обычно у меня расходятся альбомы. Значит, не один я захотел каких-то украшений в истории.

Дмитрий Врангель:

Вы действительно такой спокойный по жизни? Если вам девушка наступит на ногу, что произойдет в этот момент?

Алесь Камоцкий:

Я скажу: «Хорошо, что у вас такая маленькая ножка, что вы только на одну ногу мне наступили».

Зритель из зала:

О чем из советского времени вы до сих пор ностальгируете?

Алесь Камоцкий:

Тот час прошел, и я как-то не задумываюсь, что нужно о чем-то ностальгировать. Я живу наперед, я могу ностальгировать по будущему, которое может не произойти, а прошлое уже прошло, проехали.

Зритель из зала:

Вы принципиально не празднуете Новый год, а какие еще праздники вам кажутся бессмысленными?

Алесь Камоцкий:

День шахтера, потому что он только для шахтеров. Много есть бессмысленных праздников, я вообще их не люблю, особенно Новый год. На эти праздники людей никак не вытянешь работать. А когда все люди начинают водочку употреблять, мне хочется работать. Я считаю, что календарные праздники не обязательно праздновать, потому что каждый день может быть праздником.

Зритель из зала:

Вы подтверждаете, что одно время злоупотребляли алкоголем, но теперь не пьете. А врачи-наркологи утверждают, что бывших алкоголиков не бывает.

Алесь Камоцкий:

Я уже 16-й год не пью. Кто сказал, что я был алкоголиком, я просто выпивал нормально. Кстати, я не собирался даже кидать, я думал, что я отдохну годик-другой, потому что это все уже истерзало меня, когда это уже начиналось с самого утра, а по вечерам это было стабильно. Я попробовал отдохнуть. И так получилось, что кто-то не может кинуть, а я не могу начать.

Зритель из зала:

Зарабатывать только авторской песней и при этом хорошо жить реально?

Алесь Камоцкий:

Хорошо жить — это относительное понятие. Я не люблю слово «зарабатывать», я люблю слово «тратить». Когда я могу нормально тратить, значит все хорошо. Когда занимаешься авторской песней в таком виде как, «Я пью кофе, как он мне надоел...», то этим денег не заработаешь. Если писать такие песни, то к тебе не будут ходить на концерты. Так, как пишу песни я, уже немного можно заработать, но приходится делать что-то еще. У меня же широкая специальность — философия, я могу и ящики погрузить.

Зритель из зала:

Чем вы выделяетесь среди своих коллег?

Алесь Камоцкий:

Не знаю. Правда, выделяюсь? Может мне подстричься или усы подрезать. Я мог бы рассказать, чем я выделяюсь, если бы я чувствовал это выделение.

Зритель из зала:

Какой совет вы можете дать молодому поколению?

Алесь Камоцкий:

Не суетиться.