Группа FLAT: С одного из выступлений в Ливерпуле пришлось бежать через черный ход

Концерт группы FLAT на «Звездном ринге» СТВ.

Группа FLAT - минский квартет, который исполняет музыку собственного сочинения, а также хиты рок-н-ролла, ритм-н-блюза, рока, кантри и рэпа. Это первый и единственный коллектив из Беларуси, участвовавший в престижном фестивале в Ливерпуле «Beatles Week». За 20-летнюю историю группа выпустила три альбома. В их репертуаре около 200 композиций, все на английском языке.

Дмитрий Врангель:

Вам часто приходится бороться со страхом на сцене?

Олег Винокуров (группа FLAT):

Уже нет. У нас, наверное, уже достаточно большой опыт работы на сцене.

Нина Богданова:

Можно ли считать вашу карьеру безоблачной?

Олег Винокуров (группа FLAT):

Отнюдь нет, мы еще карьеру нашу не сделали.

Зритель из зала:

Группе FLAT уже перевалило за 20 лет. Считаете ли вы, что музыка должна вызревать годами, как и вино?

Эрнесто Агирре (группа FLAT):

Да, тот рок-н-ролл, который мы играли 20 лет назад, звучит уже совсем по-другому - мощнее и «вызревшее».

Зритель из зала:

Судя по вашей музыке, вы ностальгируете о прошлом, а жить в настоящем времени вам комфортно?

Олег Винокуров (группа FLAT):

В настоящем жить, ностальгировать о прошлом, мечтать о будущем — что может быть лучше?

Зритель из зала:

Вы на свои концертах выступаете только в черных костюмах. А в жизни вы одеваетесь поярче?

Эрнесто Агирре (группа FLAT):

Это мы сегодня так разрядились, белые рубашки нацепили, потому что сегодня такой праздник, а в жизни мы ходим в черных костюмах, у меня даже пижама черная.

Зритель из зала:

Поклонники рок-н-рольной музыки — люди постарше. Что бы вы хотели сказать подрастающему поколению?

Эрнесто Агирре (группа FLAT):

Чтобы они больше слушали рок-н-ролла, это классная музыка.

Зритель из зала:

Представьте ситуацию: в ресторане к вам подходит солидный дядя с солидной суммой, просит исполнить «Лебеди на пруду». Как вы реагируете?

Эрнесто Агирре (группа FLAT):

Были такие ситуации и не раз, ничего у них не выходило. Пока не было такой солидной суммы, чтобы мы это сделали. Иногда даже вызывали охрану.

Зритель из зала:

Вы уже давно опробовали свои самые известные кавер-версии на публике, а какие песни заводят людей больше всего?

Эрнесто Агирре (группа FLAT):

Как ни странно, заводит рок-н-ролл и молодежь, и людей постарше, и вообще настоящих стариков, и даже маленьких детей. Мы это видели и удивлялись.

Зритель из зала:

После выпуска вашего первого диска вы уже больше 10 лет ничего не выпускали. Вы начали жить только в кабаках?

Эрнесто Агирре (группа FLAT):

Были тяжелые времена. После выходя первого диска Олег попал в аварию, полтора года были проблемы, он не выходил на сцену. Потом мы потихонечку выбрались из этого, были разные составы. В это время мы писали свои песни, тогда мы больше играли на больших концертных площадках, сейчас мы играем больше по клубам, такова жизнь, мы зарабатываем этим деньги, мы не занимаемся больше ничем, выпускаем следующий альбом. Мы параллельно занимаемся каверами и своей музыкой, я думаю, что это нормальная практика.

Зритель из зала:

Барабанщик вашей группы Андрей Сапоненко играет во многих коллективах. Как сказывается такой подход «многостаночника» в работе коллектива?

Олег Винокуров (группа FLAT):

Мы не возражаем, он помогает многим музыкантам в городе, но в основном он играет у нас в ансамбле.

Эрнесто Агирре (группа FLAT):

Как барабанщику ему интересно играть и в других стилях, мы там можем и песенку сочинить, а он говорит: «Я-то играю на одном инструменте, мне хочется как-то тоже выразить себя».

Зритель из зала:

Ваш последний альбом называется «Улыбка фортуны», что вы делаете, когда удача отворачивается от вас?

Олег Винокуров (группа FLAT):

Она отвернулась от нас, мы поворачиваемся к ней лицом, что делать.

Зритель из зала:

Пьяная публика никогда не перестанет танцевать под рок-н-рольные хиты. А когда вы перестанете паразитировать на чужой музыке?

Эрнесто Агирре (группа FLAT):

Мы не паразитируем, это общемировая практика. Хиты и кавер-версии играют все группы и зарабатывают этим деньги. Я же объяснял, что это средство зарабатывания денег. Хотя многие кавер-версии мы играем очень по-своему и вкладываем свой творческий момент в аранжировку этих песен. Таким образом мы продолжаем жизнь этих песен, которые может быть уже были бы и забыты. Мы показываем, как эти песни звучат сейчас. Я думаю, что какой-то просветительский момент в этом тоже есть.

Андрей Дементьев (группа FLAT):

Музыканты в каком-то роде все паразиты. Мы паразитируем на ваших эмоциях.

Зритель из зала:

Что для вас дороже: музыка или деньги?

Эрнесто Агирре (группа FLAT):

Смотря какая музыка и смотря сколько денег.

Зритель из зала:

На сегодняшний день вы можете позволить себе ничем не заниматься кроме музыки и при этом хорошо жить?

Андрей Дементьев (группа FLAT):

Мы уже очень давно ничем не занимаемся, кроме музыки, и живем нормально.

Зритель из зала:

Музыка вашего собственного сочинения больше смахивает на что-то доброе и вечное. Вы пытались что-то написать взрывное, новое?

Эрнесто Агирре (группа FLAT):

Мы сейчас заняты новой программой, возможно, там будут элементы того, что вы сказали. Действительно, у нас очень добрая музыка, может быть, мы немножко уйдем с этого пути, это творческий процесс, может и получится.

Зритель из зала:

У группы FLAT есть несколько концертных видеозаписей, и всего лишь один старенький клип. Почему вы не торопитесь запечатлеть свое творчество на пленке?

Андрей Дементьев (группа FLAT):

У нас множество видеоматериала, я не знаю, кто вас информировал по поводу одного старенького клипа, у нас их несколько.

Эрнесто Агирре (группа FLAT):

У нас несколько стареньких, новеньких мы пока не делали. Но недавно был неплохой концерт, мы его сняли на видео, скоро будет сделан его монтаж, и мы его выложим в интернет, все смогут его посмотреть.

Зритель из зала:

Почему вы дали такое название своей группе?

Эрнесто Агирре (группа FLAT):

Это интересный вопрос. Изначально оно планировалось как название со значением «квартира». Потом мы поняли, что мы немножко погорячились, потому что flat имеет очень много значений. Но мы придерживаемся пока значения «квартира». Когда кто-то начинает копаться глубже, мы соглашаемся. Можете представить нас как угодно, кому что нравится. Изначально это была квартира, на которой мы собирались, репетировали и давали первые концерты.

Зритель из зала:

Как вы считаете, группу FLAT лучше слушать живьем в клубе либо дома на диске?

Олег Винокуров (группа FLAT):

Смотря что, если это будут кавер-версии, то лучше живьем, а то, что мы не можем воспроизвести из-за каких-то технических средств на сцене, лучше слушать на пластинках.

Андрей Дементьев (группа FLAT):

Он прибедняется, мы все можем воспроизвести на сцене.

Зритель из зала:

Среди молодежи есть такое понятие flat — квартирная вечеринка. А вы давали квартирные вечеринки? В 70-80-е это было модно, потому что группы не выпускали на сцену, запрещали выступать некоторым артистам. Было ли у вас такое?

Эрнесто Агирре (группа FLAT):

Квартирные вечеринки мы давали, потому что мы были молодые, на сцену не выходили, отсюда и пошло название flat. Мы репетировали на квартире, на этой же квартире давали первые концерты. Все соответствует нашему названию и действительности.

Нина Богданова:

Вы бы хотели, чтобы ваши соседи были музыкантами?

Олег Винокуров (группа FLAT):

А у меня соседи музыканты, и они репетируют на квартире.

Зритель из зала:

О ваших песнях на английском языке. Учитывая то, что не все понимают текст, вы не сильно затрудняетесь над поэзией?

Эрнесто Агирре (группа FLAT):

Мы над поэзией затрудняемся больше всего, мы хотим писать тексты интересные и со смыслом. Не хочется писать пошлятину и простоту. Если вы пробовали читать наши тексты, то там такого и нету. Поэзия — это серьезное дело, мы тратим на это больше всего времени в нашем творческом процессе.

Нина Богданова:

Вы чувствуете в себе потенциал написать песню для конкурса «Евровидение» и исполнить ее?

Андрей Дементьев (группа FLAT):

Почему бы и нет.

Нина Богданова:

Так скромно и неуверенно. Для вас эта площадка слишком серьезная?

Эрнесто Агирре (группа FLAT):

Эта площадка не по нашему курсу расположена.

Зритель из зала:

На фестивале в Ливерпуле «Beatles Week» кроме вас было много бит-групп из различных стран. Насколько бледно группа Flat выглядела на их фоне?

Эрнесто Агирре (группа FLAT):

Выглядела она вполне румяно. У всех групп было очень много разных выступлений, которые по-разному воспринимались зрителями. У нас было пару таких выступлений, после которых мы поняли, что мы стоим чего-то даже в Ливерпуле. Ни о какой бледности речь и не шла.

Андрей Дементьев (группа FLAT):

С одного из выступлений пришлось бежать через черный ход, потому что нас бы просто не выпустили.