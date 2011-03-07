Альбом «Рух» группы «ДетиДетей» победил в номинации «Лучший белорусский альбом 2010 года»

Награды получили лучшие музыкальные альбомы Беларуси 2010 года.

Самое интересное, что среди номинаций «Лучший дебютный альбом», «Лучший фольк-альбом», «Лучший рок-альбом» не нашлось места поп-альбому. Почему?

Дмитрий Безкоровайный, организатор:

Ни одному поп-альбому не вручено награды, потому что не было дисков, которые набрали бы 6 баллов из 10. На мой взгляд, это достаточно плачевная ситуация.

Сергей Малиновский, музыкальный критик:

Для меня это тоже было большим удивлением. Я не ожидал этого. Я считаю, что было достаточно нормальных поп-альбомов.

Критики оценили 44 альбома белорусских музыкантов различных направлений. Стоит отметить, что за прошлый год количество русскоязычных альбомов впервые превысило количество русскоязычных альбомов. Большинство наград — а это 4 — взял альбом «Рух» несуществующего ныне коллектива «ДетиДетей».

Анна Хитрик («ДетиДетей»):

Песни есть, группы нет. Группы нет, потому что есть люди, а у людей — характеры, отношения и всё остальное. Мы есть, диски есть, так что всё хорошо.

Награды нашли своих героев. Но, по словам организаторов, героев становится меньше, ведь в прошлом году наблюдался общий спад выпускаемых альбомов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».