Как в Беларуси авторы песен защищают свои права

Есть огромное количество пользователей интеллектуальной собственности, которые даже не задумываются над тем, что они кому-то что-то должны.

Существуют схемы, по которым и государство, и радиостанции, и телеканалы, и многие другие пользователи интеллектуальной собственности выплачивают деньги за авторский труд.

В гостях в студии программы «Правда» продюсер Владимир Кубышкин, начальник Центра по коллективному управлению имущественными правами Национального центра интеллектуальной собственности Алексей Вадимович Бичурин, оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел Валерий Валерьевич Судник, адвокат специализированной юридической консультации №1 Кира Владимировна Косьян.

Владимир Кубышкин:

Законодательство, к сожалению, позволяет людям не платить. Есть возможность бесплатно скачать песню в Интернете, пойти в переход и купить пиратский диск, который будет дешевле, чем лицензионный. Люди всегда будут искать, где выгоднее.

В нашей стране лично мои права защищает Алексей (Алексей Бичурин - ред.), которого я очень уважаю. На законодательном уровне я передал ему все мои авторские права. Такая система существует в любой развитой стране.





Каким образом центры интеллектуальной собственности помогают авторам защищать свои права?

Алексей Бичурин:

Национальный центр интеллектуальной собственности осуществляет коллективное управление их правами, обеспечивая сбор вознаграждения для них. За музыку платить нужно. Ситуация меняется с каждым годом. Появляются новые пользователи, старые реорганизуются, появляются новые договоры с теми, кто хочет получать деньги и теми, кто использует музыкальный продукт. Большинство радиостанций и все телекомпании на территории Республики Беларусь осуществляют выплату авторского вознаграждения.

Для того мы и работаем, чтобы автор, наделенный Богом творить, не занимался защитой своих прав, а занимался непосредственно тем, к чему душа лежит.





Как найти и доказать, что кто-то нарушает закон об авторском праве?

Валерий Судник:

Инициатива должна исходить от правообладателя. В этом нас поддерживает законодательство. Процессуально фиксации доказательств нам достаточно.

От правообладателя зависит, наказывать нарушителя либо не наказывать. Если честно, имеется нехватка самих правообладателей. Был претендент, когда изъяли более 50 тысяч экземпляров, предположительно контрафактных. Но смогли найти права только на 150. Остальные не смогли заявить свои права. Поэтому мы избрали другую тактику работы, и сейчас мы преследуем только тех правонарушителей, в отношении которых имеется конкретное заявление по конкретным произведениям.

Валерий Судник:

Существуют 3-4 организации, которые постоянно обращаются, и на заявления которых реагируют органы внутренних дел по всей территории Республики Беларусь.

Алексей Бичурин:

За национальным репертуаром следить легко. Основная проблема в ситуации доказывания. Мало нарушителя поймать на руку, надо доказать, что он нарушил права, и что ты то лицо, которое имеет право предъявить соответствующие требования. Суды занимают позицию о необходимости доказывания факта, что нарушены конкретные права правообладателя.

Кира Косьян:

Вопрос доказывания авторских прав непосредственно заключается в фиксации доказательств. Автор должен отследить и зафиксировать факт нарушения авторского права сначала сам. Должны быть зафиксированы обстоятельства приобретения диска, потому что если автор увидел свой диск, купил, получил чек. В суде этого может быть не достаточно. Суд спросит: где доказательства, что вы приобрели именно по этому чеку именно этот диск? Как правило, в чеке не пишется, какой диск приобретен. Вопрос доказывания авторства возникает только в том случае, если его кто-то оспаривает. Если никто не возражает, что данное лицо является автором произведения, то и вопрос такой в суде не возникнет.

Владимир Кубышкин:

Мы сейчас говорим о компакт-дисках. Белорусские авторы высказывают претензии очень редко. Компакт-диски в таком количестве были в основном российских исполнителей. Если говорить о белорусских исполнителях, то в основном им недоплачивают те, кто публично воспроизводит их произведения. В России авторское вознаграждение для автора является основным источником дохода, а у нас авторы зарабатывают продажей исполнителям.

Владелец радиоточки в квартире не должен платить. Должен платить владелец той радиочастоты, которая выпускает это произведение в эфир, и которое собирает с рекламодателя деньги. Т.е. который делает бизнес на этом.

Наши авторы в основном зарабатывают деньги, продавая песни исполнителям. Стоимость у каждого автора индивидуальна. Авторское вознаграждение собирается с концертов.

К разговору о суммах: мой друг, известный композитор, который живет уже не в Минске, похвастался, что за хорошую песню, которая вошла в российские сборники, купил себе машину.

Владимир Кубышкин:

У нас это работает не очень хорошо, не так, как в России, в первую очередь, потому что у нас не такая большая страна.

У многих авторов есть большие претензии к Центру интеллектуальной собственности по поводу того, каким образом ведется учет их песен, воспроизведения, по поводу самих сумм.

Алексей Бичурин:

В отношении стоимости единицы использования: такой цены нет. Допустим радиостанция, телекомпания платят определенную сумму за определенный период времени, которым покрывается использование всего репертуара Организации по коллективному управлению. Общая сумма выплачивается единым платежом и касается конкретного периода. За этот же период организация предоставляет отчетную документацию, в которой перечислены все использованные произведения. И уже работой Организации по коллективному управлению является распределение этого вознаграждения между авторами. Национальный центр интеллектуальной собственности на сегодняшний день управляет авторами 30 стран через договоры организаций, которые управляют правами в других государствах. Ежемесячно при помощи услуг Национального интеллектуальной собственности авторское вознаграждение получают порядка 900 белорусских авторов. Некоторые получают меньше, некоторые больше.

Что происходит со средствами, которые остаются? Ведь не со всеми авторами заключены соглашения. Тем более – с иностранными.

Алексей Бичурин:

Это исключительно средства, направляемые на покрытие расходов по коллективному управлению. Национальный центр интеллектуальной собственности не собирает средства для авторов всего мира. Мы осуществляем управление исключительно на договорной основе. Не стоит возлагать на Национальный центр функцию защищать права обезличенного автора. Мы работаем для тех, кто свои права передал в управление.

Были ли прецеденты, когда сами авторы заявляли о том, что им платят средства не в тех объемах?

Кира Косьян:

Честно говоря, не знаю такого случая, чтобы автор предъявлял претензии непосредственно к ЦИСу.

В законе сказано, что автор имеет право на вознаграждение. Но не указано, на какое. Как суд воспринимает такие претензии? Как адвокатам приходится требовать средства от нарушителей?

Кира Косьян:

Закон предписывает требования выплаты компенсации от 10 до 50 000 базовых величин. Очень много обстоятельств суд взвешивает. И, исходя из принципов разумности, суд сам назначает эту компенсацию автора.

Вопросы задавал ведущий программы «Правда» - Павел Кореневский.



