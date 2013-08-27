Певица Мадонна стала самой богатой знаменитостью 2013 года. Автор «50 оттенков серого» – на третьем месте

Новости США. Певица Мадонна стала самой высокооплачиваемой знаменитостью этого года. По данным The Forbes, в период с июня 2012 года по июнь 2013 года поп-дива заработала $125 млн.

Мадонну по праву называют одной из самых влиятельных бизнес-леди. В этом году певица отметила свой 55-летний юбилей. В 2013-м еще одна важная дата в её карьере – 30 лет с момента выхода первого сольного альбома.

Она взорвала американские танцполы в далёком 1982 году с синглом Everybody. С тех пор уверенно штурмует не только музыкальную, но и кино-, и даже fashion-индустрию. Мадонна-режиссёр уже презентовала два игровых полнометражных фильма: «Грязь и мудрость» (2008) и «Мы. Верим в любовь» (2011). В планах у Мэдж – экранизация фантастического романа «Невероятные жизни Греты Уэллс» современного автора Эндрю Шона Грира.

Обладательница двух «Грэмми», Мадонна уже попала в Книгу рекордов как самая продаваемая сольная исполнительница. За всю карьеру по миру разошлось более 300 миллионов альбомов. Мадонна – бунтующий романтик, Мадонна в образе Мэрилин Монро, Мадонна – провокатор, Мадонна – королева модной танцевальной музыки. «У каждого пятилетия своя Мадонна», – отмечают музыкальные критики. А она и не планирует останавливаться, потому что уверена: быть всё время одинаковой скучно!



Мадонна, американская певица:

Каждая смена моего имиджа была просчитана в гораздо меньшей степени, чем многие думают. Это просто эволюция. На неё влияли книги, которые я читала; фильмы, которые я смотрела; одежда, которую я примеряла.

В последние годы поп-дива успешно осваивает мир моды. Она уже выпустила в продажу собственную коллекцию одежды. Выдержанная в стиле 80-х, с характерными диско-вырезами, громоздкими позолоченными украшениями, косухами, коллекция адресована бунтующим девочкам – подросткам. Сочетание вещей довольно сложное и пестрое, повторить образ полностью нужно еще решиться, но, по мнению Мадонны, именно такая одежда очень выигрышно смотрится на улицах большого города, такого, как Нью-Йорк, и это позволяет выделиться из толпы (смотрите видео).

Выступление Мадонны перед финальным матчем за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США в феврале 2012 года стало самой просматриваемой телевизионной трансляцией за всю американскую историю. А буквально на прошлой неделе во время визита в Рим неугомонная Мэдж не могла скрыть улыбки, а её поклонники – удивления. Брильянтовая, без преувеличения, улыбка стала новой фишкой Мадонны. Певица украсила зубы специальными декоративными накладками из чистого золота и более чем двух десятков бриллиантов.

И хотя в интервью Мадонна не раз уверяла, что «жизнь научила её уступать», это заявление никак не относится рейтинга самых высокооплачиваемых медийных персон. Второе место в рейтинге самых богатых звёзд (с отрывом в $25 млн) досталось режиссёру Стивену Спилбергу. Он продолжает получать доход от показов своих старых картин. За год Спилберг заработал $100 млн. Прошлогодняя картина «Линкольн» собрала в прокате $275 млн при бюджете $65 миллионов.

На третьей строчке самых высокооплачиваемых знаменитостей расположились сразу три звезды. Британский телеведущий Саймон Коуэлл, американский телеведущий Говард Стерн и британская писательница Э.Л. Джеймс (автор эротической трилогии «50 оттенков серого»). Доход каждого из них – $95 млн.

Рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых знаменитостей: