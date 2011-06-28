Константин Бурдаев («Братья Гримм»): Мы всегда смеялись, когда нас называли дуэтом

Пять лет назад хит «Ресницы» группы «Братья Гримм» звучал из каждого магнитофона, мобильного телефона, автомобиля и телевизора. Тогда еще никто, даже ее участники — близнецы Костя и Боря, не догадывался, что ждет группу впереди.

Еще пара громких песен, затем уход из группы Бориса, временное приостановление творческой деятельности, возвращение, но уже без Бори. С одной стороны, в составе группы остался всего один брат, с другой — если считать всех музыкантов, то их стало даже больше.

В конце 2010 у единственного солиста Кости погибает жена. Ей было всего 30. Несколько месяцев музыкант не появляется на публике, но все же находит в себе силы продолжать жить и творить.

Константин Бурдаев, музыкант:

У нас очень много здесь дел с нашими белорусскими друзьями-коллегами. Мало того что мы записываем совместную песню на белорусском языке. Это мой дебют: я впервые официально пою на мировом языке, и я рад, что это белорусский язык. Оказалось, что это не так-то и трудно — у нас общие корни, поэтому произносить не так тяжело.

Костя записал в Минске песню с музыкантами проекта «У нескладовае». Блестяще справился с белорусским произношением и намерен продолжать сотрудничество. Но у этого визита была еще одна цель.

Константин Бурдаев:

Приехали сюда снимать клип на сингл «Алилуя», и очень даже неплохо выходит. Играет в качестве моей партнерши одна из белорусских актрис — Настя Васильева — есть такая очень красивая, милая девушка.

Мне очень нравится, что происходит на съемочной площадке, нравится то, что получается. Всё происходит по-светлому, по-доброму. Удается отобразить то, что есть в песне, в визуальной картинке.

Недавно Косте исполнилось 30. Самое время подвести итоги первой взрослой десятилетки.

Константин Бурдаев:

Мне не стукнуло, потому что с циферки «3» уже стукает, а пока — исполняется. К своей зрелости я подошел творчески зрелым человеком. За плечами уже 4 альбома. Это не заднее слово, как говорили в одном фильме.

Юлия Зыкова, корреспондент СТВ:

Вы производите впечатление очень спокойного человека? Это первое впечатление или это так и есть?

Константин Бурдаев:

В тихом омуте, как известно, черти водятся. Я всю жизнь был очень неспокойным, начиная с детского сада. Например, меня переводили из группы в группу. И вообще мы были трудными детьми всегда — и в школе, и в детском саду. Видимо, внутреннее спокойствие с годами перешло во внешнее спокойствие и внутреннюю творческую неугомонность.

Костя не отказывается говорить о Борисе. По его словам, брат увлекся музыкальным садоводством, сменил социальный статус и о возвращении в группу даже не думает. Правда, никакой проблемы в этом Костя не видит, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Константин Бурдаев:

Дуэта никогда и не было — это полное заблуждение. Группа «Братья Гримм» — это музыкальное рвение, которое было когда-то создано, которое стало популярным, которое живет по сей день, которое снимает клипы, записывает песни, издает альбомы.

Такое часто случалось, что из группы уходили ее отцы-основатели, но оставались другие люди, которые наряду с ними являлись основателями этой группы. Такое сплошь и рядом, особенно на Западе. В наших странах такого еще на происходило, разве что с вокально-инструментальными коллективами, так называемыми «ВИА». Но там немножко другая история: обычно там уходили все и приходили совершенно новые. У нас такая ситуация, что ушел один из ключевых участников группы, но, тем не менее, другой ключевой остался. И слава Богу! Мы продолжаем идти дальше.

Мы всегда смеялись, когда нас называли дуэтом. Это музыкальное явление для меня и группа для общественности.

Коровьи ресницы мне нравятся, потому что они невидимые обычно. У меня, например, если присмотреться, ресницы белесые, их не видно, и не стоит говорить о ресницах, когда их не видно.