Ансамбль «Неруш»: Люди, даже не понимая слов, чувствуют мелодию и плачут

«Неруш» - народный фольклорно-этнографический ансамбль создан в 1980 году на базе БГУ. Художественным руководителем и основателем является заслуженный деятель культуры Валентина Гладкая. Коллектив имеет множество призов за участие в фестивалях и конкурсах по всему миру. Два года назад солисты ансамбля организовали группу, исполняющую народно-этнографические мелодии в современной обработке.

Вам приходилось сталкиваться с непониманием зала?

Группа «Неруш»:

Иногда бывает. Приехали мы однажды вступать на одно предприятие, а контингент мужской. Есть песня, где я выхожу в зал и выбираю себе «мужа». Сидят одни мужчины, ровно, никто не улыбается. Я поняла, что надо что-то делать, чтобы развеселись. Но не получилось, и я с истерической улыбкой ушла обратно на сцену.

Что означает название Вашего коллектива?

Группа «Неруш»:

«Неруш» — это старинное белорусское слово, означающее целина, нетронутая полянка ягод.

Не хотите ли вы для пропаганды белорусской культуры и в жизни ходить в белорусских костюмах?

Группа «Неруш»:

Это бывает. Мы ходим иногда. Это даже интересно. Среди наших костюмов есть костюмы ручной работы. Мы ездим по всему миру, и ходим в них по Скандинавии, в Европе, в Японии, в Америке. Все нормально реагируют. У нас в стране немного не такая реакция.

Сейчас «Неруш» ходит в этнографические экспедиции?

Группа «Неруш»:

По деревням в такие экспедиции мы сейчас не ездим. Но есть хороший фестиваль «Берагіня» в Гомельской области. Раз в два года мы туда ездим и собираем материал. Наш руководитель очень дружит с фольклористами, которые непосредственно занимаются этой работой.

Группа «Неруш»:

Самое хорошее уже написано, мы лишь корректируем.

«Неруш» готовит себе молодую смену талантов. Где вы растите будущее коллектива?

Группа «Неруш»:

Приходят новые кадры каждый год. Это коллектив при БГУ. Вот нашу Дашу мы вырастили с 5 лет. Был детский коллектив «Нерушок». В коллектив Дашу привел папа, а потом она привела папу к нам.

А человек с улицы, не учащийся в БГУ, может к вам прийти?

Группа «Неруш»:

Конечно. Но очень сложно петь народные песни, ездить на концерты, приходить на репетицию по несколько раз в неделю по вечерам, отрывая себя от личной жизни. Поэтому не все выдерживают этот прессинг. Остаются только действительно фанаты и ярые сторонники этого стиля.

У вас бывает такое ощущение, что за пределами Беларуси беларусской культурой интересуются больше, чем у нас?

Группа «Неруш»:

Абсолютно согласна. Люди за границей более бережно относятся к тому, что сохраняется. Но у нас уже сейчас поворачиваются больше к этому, и это приятно.

Как вашему руководителю удалось 30 лет удерживать бразды правления?

Группа «Неруш»:

Когда у руководителя есть много идей и планов, это все передается молодым участникам коллектива. Если им интересно, значит, коллектив будет жить.

Вам не кажется, что можно было бы внести в ваши выступления немного репа, например?

Группа «Неруш»:

Увидите. У нас реп тоже есть.

Вы повидали много стран. Какая из них больше всего похожа на нашу Беларусь?

Группа «Неруш»:

В Скандинавии, как ни в какой другой стране, близость с природой. Там леса не тронуты. Тоже в каком-то смысле «неруш». И люди там тоже очень открытые, теплые, добрые. И они к нам в гости приезжают.

Чем отличаются современные студенты от студентов 80-х, когда ваш коллектив только начинал?

Группа «Неруш»:

Я сама в «Неруше» уже 24 года, и пришла в этот коллектив с первого курса Института культуры. Сейчас студенты более прагматичные. Но у нас у всех общие корни белорусские.

Чем белорусский фольклор выделяется и отличается от других культур?

Группа «Неруш»:

По-моему, у нас самые душевные и самые открытые для людей песни. Люди, даже не понимая слов, чувствуют мелодию и плачут.

В среднем раз в год вы ездите на международные фестивали. Это заменяет вам отпуск?

Группа «Неруш»:

Это же работа. Хотя это и смена впечатлений. Были в Турции два года назад. Участвовали в шествии по городу. Нам сказали, что не больше двух часов. В итоге мы шли по горам, в костюмах по жаре, быстрым шагом не менее 15 километров. Это было очень тяжело.

У белорусского фольклора есть будущее, или осталось только великое прошлое?

Группа «Неруш»:

Есть будущее.