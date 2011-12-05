Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»): Батя меня предупреждал «кидай дурное, иди на завод — пенсии не будет, ты что, какой из тебя артист?»
У вашего коллектива были годы расцвета и упадка?
Кирилл Клишевич (Группа «Тяни-Толкай»):
Пока только расцвета. Вверх. Все вверх.
За счет чего вы стали успешными по меркам белорусского шоу-бизнеса?
Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):
Дело в том, что мы самоучки. Из знакомых никого не было в шоу-бизнесе. И всегда, когда мы говорили, что мы чего-то добьемся, над нами смеялись, включая родных, близких друзей. Никто не верил. И когда один из телеканалов вручил гран-при за год типа «Лучший клип», то батя сказал: «Ну, ладно сын». До этого он мне говорил: «Кидай дурное, иди на завод — пенсии не будет. Ты что? Какой из тебя артист?» А мы верили. Все смеялись, а мы верили.
Вы еще не надоели друг другу?
Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):
Почему столько лет мы - дружная команда, не разбегаемся, да? Потому что мы, в первую очередь, друзья, а уже потом мы коллеги. Дело в том, что мы втроем выросли в одном дворе, вот с такого возраста. Это не выдумка какая-то ради PR-а. Кирилла чуть позже нашли. И сейчас получилось, что потом разъехались с одного двора, а сейчас съехались в один дом. И все живем в одном доме. Вот Анрюха под Пашей живет, Кирюха напротив меня в среднем подъезде. Получается, что и в свободное от работы время тоже пересекаемся, друг к другу в гости ходим.
Павел Тараймович (Группа «Тяни-Толкай»):
То есть не надоели.
Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):
К счастью. Как ни странно.
Ребята, вам тяжело даются новые песни? Ну, это, наверное, вопрос скорее к тем, кто их пишет.
Кирилл Клишевич (Группа «Тяни-Толкай»):
Я не думаю, что это тяжело. Понятно, новая песня не обкатана где-то, какие-то немножко недоработки, недочеты — на то она и новая. Но при этом, как правило, та песня, которая самая свежая, самая любимая, она больше всего крутится в голове, поэтому ты как-то на нее реагируешь по-другому.
А самоповторения не боитесь?
Павел Тараймович (Группа «Тяни-Толкай»):
В смысле? В новых песнях петь старые слова или как?
Ну, возможно, старые ноты, стиль и подача.
Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):
От этого никто не застрахован, согласись.
А что случилось в 2003 году, когда организатор фестиваля сказал фразу «С такой песней и повеситься можно»?
Павел Тараймович (Группа «Тяни-Толкай»):
«С такой музыкой вешаться надо». Ничего не случилось. Мы просто пришли на фестиваль со странными инструментами такими: гитарой деревянной, ручной работы.
Андрей Заяц (Группа «Тяни-Толкай»):
Пашин папа делал.
Павел Тараймович (Группа «Тяни-Толкай»):
Нет, это не моя гитара, нет.
Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):
Слава Богу! Среди тех песен моих не было тогда. Тогда я не писал.
Павел Тараймович (Группа «Тяни-Толкай»):
Мы не попали в стилистику фестиваля совсем, мне кажется. Играть толком не умели. В общем-то, были сыроваты для выступления.
Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):
Но песня про тюрьму была классная.
Павел Тараймович (Группа «Тяни-Толкай»):
Согласен.
Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):
Зря они ее «зарубили».
Павел Тараймович (Группа «Тяни-Толкай»):
А он послушал за сценой и говорит, что «вешаться надо с такой музыкой».
Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):
Но не любил человек шансон тогда, на то время с примесью панка.
Прикольное название группы. Долго думали?
Павел Тараймович (Группа «Тяни-Толкай»):
Двенадцать лет назад в 99 году мы заявились на один фестиваль. Мы нигде особо не выступали до тех пор. И вот на фестивале: «Мы хотим выступать, мы рок-группа классная». А он говорит: «А какое у вас, ребята, название?». Мы такие: «Тпруть, мы классные, но названия у нас пока нет». Мы стояли и думали, что же нам придумать. Паша говорит: «А я читал книжку «Доктор Айболит», и там есть такой герой — антилопа, которую звали Тяни-Толкай». Мы подумали, что это оригинальное название, — два глагола, — запоминается легко и в то же время к стилю подходит.
Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):
Мешанина была разных стилей.
Павел Тараймович (Группа «Тяни-Толкай»):
Да. И поп, и панк, и рок, и какой-то рэп. В общем, что угодно.
Бывало ли так, что ваши песни приписывались другим артистам?
Кирилл Клишевич (Группа «Тяни-Толкай»):
Народу приписывались. Мы приехали на какое-то выступление. А за день до этого в Доме культуры был какой-то концерт или конкурс солдатской песни.
Павел Тараймович (Группа «Тяни-Толкай»):
Не солдатской.
Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):
И там местный звукач говорит: «О! Ребята, вам на память». Там список, кто что поет. И там автор внизу: «Белорусская народная песня «Даль-чужбинушка». Приятно-то как!
Чем вы зарабатывали на жизнь, когда у вас был перерыв?
Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):
Может, имеется в виду, кто мы по специальности?
Кирилл Клишевич (Группа «Тяни-Толкай»):
Очень музыкальные специальности.
Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):
У всех, да. Это программист, это автослесарь, а мы инженеры-металлурги. Вот. Сплошные музыканты.
Андрей Заяц (Группа «Тяни-Толкай»):
Что ни на есть, музыканты, да.
Вы знаете, что ваш стиль называют «гоп-рок»?
Кирилл Клишевич (Группа «Тяни-Толкай»):
Если нас уже выделяют в отдельный стиль, то уже неважно, как это называется. Это уже хорошо.