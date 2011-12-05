Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»): Батя меня предупреждал «кидай дурное, иди на завод — пенсии не будет, ты что, какой из тебя артист?»

У вашего коллектива были годы расцвета и упадка? Кирилл Клишевич (Группа «Тяни-Толкай»):

Пока только расцвета. Вверх. Все вверх. За счет чего вы стали успешными по меркам белорусского шоу-бизнеса? Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):

Дело в том, что мы самоучки. Из знакомых никого не было в шоу-бизнесе. И всегда, когда мы говорили, что мы чего-то добьемся, над нами смеялись, включая родных, близких друзей. Никто не верил. И когда один из телеканалов вручил гран-при за год типа «Лучший клип», то батя сказал: «Ну, ладно сын». До этого он мне говорил: «Кидай дурное, иди на завод — пенсии не будет. Ты что? Какой из тебя артист?» А мы верили. Все смеялись, а мы верили.

Вы еще не надоели друг другу? Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):

Почему столько лет мы - дружная команда, не разбегаемся, да? Потому что мы, в первую очередь, друзья, а уже потом мы коллеги. Дело в том, что мы втроем выросли в одном дворе, вот с такого возраста. Это не выдумка какая-то ради PR-а. Кирилла чуть позже нашли. И сейчас получилось, что потом разъехались с одного двора, а сейчас съехались в один дом. И все живем в одном доме. Вот Анрюха под Пашей живет, Кирюха напротив меня в среднем подъезде. Получается, что и в свободное от работы время тоже пересекаемся, друг к другу в гости ходим. Павел Тараймович (Группа «Тяни-Толкай»):

То есть не надоели. Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):

К счастью. Как ни странно. Ребята, вам тяжело даются новые песни? Ну, это, наверное, вопрос скорее к тем, кто их пишет.

Кирилл Клишевич (Группа «Тяни-Толкай»):

Я не думаю, что это тяжело. Понятно, новая песня не обкатана где-то, какие-то немножко недоработки, недочеты — на то она и новая. Но при этом, как правило, та песня, которая самая свежая, самая любимая, она больше всего крутится в голове, поэтому ты как-то на нее реагируешь по-другому. А самоповторения не боитесь? Павел Тараймович (Группа «Тяни-Толкай»):

В смысле? В новых песнях петь старые слова или как? Ну, возможно, старые ноты, стиль и подача. Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):

От этого никто не застрахован, согласись. А что случилось в 2003 году, когда организатор фестиваля сказал фразу «С такой песней и повеситься можно»? Павел Тараймович (Группа «Тяни-Толкай»):

«С такой музыкой вешаться надо». Ничего не случилось. Мы просто пришли на фестиваль со странными инструментами такими: гитарой деревянной, ручной работы. Андрей Заяц (Группа «Тяни-Толкай»):

Пашин папа делал.

Павел Тараймович (Группа «Тяни-Толкай»):

Нет, это не моя гитара, нет. Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):

Слава Богу! Среди тех песен моих не было тогда. Тогда я не писал. Павел Тараймович (Группа «Тяни-Толкай»):

Мы не попали в стилистику фестиваля совсем, мне кажется. Играть толком не умели. В общем-то, были сыроваты для выступления. Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):

Но песня про тюрьму была классная. Павел Тараймович (Группа «Тяни-Толкай»):

Согласен. Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):

Зря они ее «зарубили». Павел Тараймович (Группа «Тяни-Толкай»):

А он послушал за сценой и говорит, что «вешаться надо с такой музыкой». Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):

Но не любил человек шансон тогда, на то время с примесью панка. Прикольное название группы. Долго думали? Павел Тараймович (Группа «Тяни-Толкай»):

Двенадцать лет назад в 99 году мы заявились на один фестиваль. Мы нигде особо не выступали до тех пор. И вот на фестивале: «Мы хотим выступать, мы рок-группа классная». А он говорит: «А какое у вас, ребята, название?». Мы такие: «Тпруть, мы классные, но названия у нас пока нет». Мы стояли и думали, что же нам придумать. Паша говорит: «А я читал книжку «Доктор Айболит», и там есть такой герой — антилопа, которую звали Тяни-Толкай». Мы подумали, что это оригинальное название, — два глагола, — запоминается легко и в то же время к стилю подходит. Павел Клышевский (Группа «Тяни-Толкай»):

Мешанина была разных стилей. Павел Тараймович (Группа «Тяни-Толкай»):

Да. И поп, и панк, и рок, и какой-то рэп. В общем, что угодно. Бывало ли так, что ваши песни приписывались другим артистам? Кирилл Клишевич (Группа «Тяни-Толкай»):

Народу приписывались. Мы приехали на какое-то выступление. А за день до этого в Доме культуры был какой-то концерт или конкурс солдатской песни.