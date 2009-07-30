Мнение звезд эстрады по щекотливому вопросу (ВИДЕО)

Ох, уж эта безответная любовь! Сколько слез из-за нее пролито. Но этим горю, как нас учат с детства, не поможешь. А вот наступательная тактика может оказаться успешной, - уверяет певец Денис Дудинский.

Так, постепенно, возникло то чувство, которое мы называем любовью, у теле- и радиоведущей Кати Пытлевой к ее законному супругу. Так что на вопрос, можно ли влюбить в себя симпатичного Вам человека, она, не раздумывая, отвечает, «да».

Похоже, одной силой взгляда в любовные сети вряд ли кого-нибудь заманишь. А как же всем известные женские приемы соблазнения – умопомрачительный наряд и сногсшибательный макияж? Это хорошее оружие, но только тогда, когда вы можете козырнуть и другими достоинствами. Тем более, если вы ждете настоящее чувство. Поверьте опыту певицы Влады.

Словом, без ухаживаний никуда. Конфетно-букетный период, в отличие от рыцарских поступков, еще не стал пережитком прошлого. Впрочем, не все мужчины любят дарить цветы. Денис Дудинский в их числе.

Однако все чаще в последнее время девушкам приходится брать инициативу в свои руки и ухаживать за мужчинами. Может, ничего предосудительного в этом и нет, и все-таки каждая принцесса мечтает о принце.