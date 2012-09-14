Антон Мартыненко, ведущий «ХОРоШОУ»: Анатолий Ярмоленко показал мне «козу»

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» ведущий проекта СТВ «ХОРоШОУ» Антон Мартыненко.

Антон Мартыненко, ведущий «ХОРоШОУ»:

Я знаю о проекте не все, а ровно половину. А вместе с Юрием Царевым, с которым мы и ведем этот проект, знаем все!

Что за проект «ХОРоШОУ», что он собой представляет?

Антон Мартыненко:

Это - битва хоров, но не классических. Здесь собраны коллективы людей, с хорошими голосами, слухом, которые могут показать репертуарный диапазон – от классики до современных поп-образцов. Проект масштабный, там представлено 6 стран, все соседи Беларуси.

Самое главное, что хоры должны исполнить песню страны-соперника на языке оригинала…

Антон Мартыненко:

Да, хоры соревнуются по нескольким параметрам. Самый простой конкурс, разминочный: участники отвечают на музыкальные вопросы, связанные с культурой стран-соседок. Кроме этого, хоры готовят мировой хит. Наиболее интересным для меня был этап, когда коллективы презентовали свою национальную песню, а страны-соперники должны были эти композиции перепевать без подготовки! Белорусы, поверьте, это очень интересно!

Что за кулисами происходило, чего не увидят зрители?

Антон Мартыненко:

Была не совсем закулисная интрига, а спор двух членов международного жюри. Во время полуфиналов члены жюри не могли голосовать за свою страну. И вот, идут оценки для Латвии, литовский член жюри, при основных четверках-пятерках, ставит двойку или тройку. Следующий этап конкурса - опять литовец латышам ставит низкую оценку, остальные при этом – высокие. И когда идет голосование за Литву, тут уже латыш ставит двойки-тройки. Члены жюри начинали прямо друг с другом спорить и перебрасываться мнениями. Они нас, конечно, повеселили.

Кстати, в первом полуфинале вы увидите замечательных девушек из Украины, которые с нами постоянно хотели сфотографироваться…

Антон Мартыненко:

Украинки – это была просто фантастика! Но не буду раскрывать всех секретов. Кстати, проект получился драйвовым, задорным. Коллектив из Польши исполнил настоящий рок-хит Bon Jovi и я, как ведущий, говорю члену жюри, Анатолию Ивановичу Ярмоленко, вот он, настоящий рок-н-ролл и показываю «козу» и Анатолий Иванович тоже сделал «козу». Здорово, когда у людей такие искренние эмоции появляются!

Полуфиналы «ХОРоШОУ» зрители смогут увидеть 15 и 16 сентября. А финал – 22 сентября. Не пропустите!