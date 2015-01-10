Международный фестиваль «Январские музыкальные вечера» в 27 раз открылся в Бресте

Новости Беларуси. Любителей классической музыки собрал в эти дни Брест. В городе над Бугом в 27 раз открылся международный фестиваль «Январские музыкальные вечера».

В 2015 году публику радуют более 300 исполнителей из 11 стран мира. География фестиваля ежегодно расширяется. В нынешней афише впервые заявлено выступление гостьи из Швеции.

На вечере-открытии выступил кумир многих поколений любителей эстрадной и классической музыки, народный артист России, баритон Сергей Захаров.

Брестские «Январские вечера» – одна из визитных карточек города и главное музыкальное событие года, участие в котором с удовольствием принимают «звезды» первой величины.

Сергей Захаров, народный артист России:

Я с удовольствием приехал, потому что, во-первых, люблю Беларусь. Это не комплимент. Действительно очень люблю. Люблю за строгость, за порядок. Вообще, все на местах, как мне кажется. Сколько я ни езжу, с большим удовольствием. И я был уверен, что этот фестиваль пройдет с блеском. И он очень нужен Бресту и вообще Беларуси.

Не обойдется фестиваль и без сюрпризов. В 2015 году брестчане впервые будут слушать оперу. Молодеченский молодежный музыкальный народный театр «привез» «Неизвестный портрет», созданный к 250-летию со дня рождения Михаила Огинского.

Йоанна Наврот, участница фестиваля (Польша):

Это очень престижный фестиваль, я рада принимать в нем участие. Очень здорово, что акцент сделан на классическом искусстве и оперном пении. У нас в Польше таких фестивалей мало. Большинство конкурсов и фестивалей – популярной музыки.

Вечером 11 января в городе над Бугом по традиции пройдет Рождественский бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.