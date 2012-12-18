Мастер игры на губной гармошке: Каждый сможет научиться играть, если хватит терпения

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» музыкант, мастер игры на губной гармони, актер театра Алексей Яровенко.

Считается, что джазовую музыку поймет далеко не каждый человек. Почему есть такое мнение? Каким надо быть человеком, чтобы понимать джаз?

Алексей Яровенко:

Это сложный вопрос. В джазе столько же стилей, сколько, например, и в любом другом направлении музыки. Каждому может подойти какой-то определенный стиль. Либо это Луи Армстронг, песни душевные, мелодии простые, запоминающиеся, либо это серьезная оркестровая музыка, даже танцевальная.

Чаще всего, когда произносятся слова «джаз» и «блюз», в голову приходит ассоциация с саксофоном. Ну никак не с губной гармошкой. Кстати, как правильно, гармошка или гармонь?

Алексей Яровенко:

На самом деле, губная гармонь. Гармошка – она как младшая сестра баяна, аккордеона, таких фундаментальных инструментов, она близка какими-то вибрациями человеку. Даже если говорить о том, что даже в животном мире есть фанаты губной гармошки, потому что когда я играю на губной гармошке, собаки и кошки всегда реагируют очень положительно. Затрагиваются струны внутри живого организма.

Каждый может научиться играть, если ему хватит терпения, усидчивости. Потому что, кажется, маленький инструмент, десять отверстий, но на самом деле, здесь способы звукоизвлечения очень разные, обширные.

Гармоники отличаются между собой конструкцией. У меня здесь в основном представлены диатонические гармони, в них 10 отверстий, в каждом по 2 язычка. Существуют другие виды гармошек, но я обратил свое внимание пока только на эти. Почему так много? Поскольку каждая из них настроена на свой тон. Мало того, они бывают железные, из дерева и пластика. Предлагаю сравнить.

Леша, когда я однажды была у тебя на концерте, ты говорил об одной из гармоник, как о мамочке. Есть ли твоя «мамочка» сейчас с тобой рядом и чем она отличается?

Алексей Яровенко:

Невооруженном взглядом можно видеть, чем она отличается. Практически в 2 раза больше. Но больше она в 2 раза, потому что здесь 4 октавы, это хроматическая гармошка, она отличается конструкцией и звукоизвлечение возможно с помощью переключателя. У меня в коллекции всего 16 гармоней.

А тяжело в Минске и в Беларуси приобрести хорошую губную гармонику?

Алексей Яровенко:

Пока еще не так легко, как хотелось бы.

Какая есть мечта у джазового музыканта?

Алексей Яровенко:

Мечта есть! Это, конечно, джаз-фестиваль в Монреале.