Владимир Угольник: Если у меня забрали бы гитару, у меня был бы огромный стресс

Что объединяет такие разные стили, как рок, поп, блюз? Конечно же, гитара — один из самых распространенных и самых старых музыкальных инструментов. Прототип гитары был известен еще в III тысячелетии до нашей эры. Кстати, гитара бывает не только 7-струнной, но и 6-, 12- и 4-струнной.

«Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь» — известные и давно полюбившиеся слова песни Олега Митяева. О ней поют, о ней играют, о ней говорят, о ней создают сайты в интернете.

Владимир Ткаченко, заслуженный артист Республики Беларусь:

Гитаристы отличаются какой-то фанатичной любовью к гитаре. Они не расстаются с гитарами, футлярами. Почему-то именно гитара так притягивает. Ну и не даром ее любят неширокие массы. Несмотря на то что сейчас век электроники, синтезаторов, гитара пользуется особой любовью.

Единомышленники в своей любви к гитаре 10 лет назад объединились и создали КГБ, а точнее, Клуб Гитаристов Беларуси. Концерты гитарной музыки, фиеста минских гитаристов, вечера фламенко, сольные концерты — все это дело рук участников клуба. На таких концертах аншлаг!

Владимир Петрович Угольник — известный белорусский композитор и гитарист. Работал с белорусской звездой советской эпохи Виктором Вуячичем, в ансамбле «Верасы», в оркестре Белорусского цирка, музыкальным редактором минского театра «Христофор»... Все не перечесть. Сегодня дядя Угольник, а именно так его называют студенты, преподаватель, заведующий кафедры эстрадного искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Владимир Угольник, композитор, гитарист:

Сейчас больше популярна электрическая гитара. Но я бы не сказал, что классическая гитара не популярна. Я сейчас очень тесно общаюсь с клубом гитаристов и могу сказать, что очень много молодых людей занимаются классической гитарой.

Владимир Угольник:

Я вынужден быть в курсе последних гитарных событий. Надо идти в ногу со временем, иначе я сразу потеряю авторитет. Если мне зададут вопрос и выяснится, что я чего-то не знаю, то это будет минус.

У меня есть маленький секрет: если я вижу, что он (студент — прим. ctv.by.) хард-рокер, то потихонечку начинаю давать другие направления — для расширения музыкального кругозора.

Корреспондент СТВ:

А вам когда-нибудь хотелось бросить гитару?

Владимир Угольник:

Нет! Мало того, если бы у меня ее забрали, то у меня случился бы огромный стресс.

Кстати, в свое время Саша Немо тоже был учеником Владимира Угольника. Саша признался, что не с первого раза получал у него зачеты. Но это не помешало ему собрать коллекцию гитар.

Саша Немо, певец:

Одну гитарe мне подарил мой очень хороший друг — Юра Базарев — я очень благодарен ему за это. Висит бас-гитара (см. видео к сюжету — прим. ред.). Когда-то очень хотел научиться на ней играть. Сейчас умею-не умею, но получается. Хочу купить гитару с нейлоновыми струнами, потому что это совершенно другой инструмент, иное звучание.

Если за гитару берется девушка, то она обязательно подумает не только о том, как виртуозно на ней играть, но и как выглядеть на сцене с гитарой. У Ирины Гнатюк гитара всегда меняет цвет, причем точно в тон платья. Всё просто: корпус гитары с отверстием, прикладываешь инструмент к одежде — и всё гармонирует.

Гармонию с гитарой Дидюля нашел еще в детстве, но профессионалы не принимали его в свои ряды из за отсутствия музыкального образования. Но, как известно, талант всегда пробьет себе дорогу. Дидюля пережил многое: и холодные дни на Арбате, и обивание порогов звукозаписывающих студий, и многочисленные отказы, и… вот она слава. Уникальный гитарист, музыкант, композитор, инструменталист, который прославляет свою страну где и с кем только может. Он работал с Брайаном Адамсом, Пласидо Доминго, Авраамом Руссо, Кристиной Орбакайте и многими другими, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».