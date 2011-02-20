Группа «Нестандартный вариант»: Ездим выступать прямо с завода

Концерт группы «Нестандартный вариант» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Нестандартный вариант образовалась в 1998 году в Борисове. Первый альбом, записанный в домашних условиях, вышел тиражом в 50 кассет. Вскоре они становятся лучшей рэп-группой года и занимают эту позицию на протяжение нескольких лет. Их треки входят во многие белорусские, российские, украинские и германские сборники. Активно выступают в стране и за рубежом.

Нина Богданова:

Изменилось ли с годами ваше отношение к рэп-музыке?

Группа «Нестандартный вариант»:

Нет, наверное, отношение не изменилось, изменилась комплекция немножко.

Нина Богданова:

Вы помните свое самое первое публичное выступление?

Группа «Нестандартный вариант»:

Мы выступали на конкурсе самодеятельности в ЖПТ (Жодинский политехникум). Это как и любая самодеятельность, хлопали только свои из группы.

Зритель из зала:

Тяжело было устроиться в Минске? Что вы посоветуете людям, которые мечтают обосноваться в столице?

Группа «Нестандартный вариант»:

В наши времена, все было гораздо проще. Моя специальность - обработка металлов давлением. Я только поступил заочно на первый курс БНТУ, приехал на МТЗ, зашел в отдел кадров, говорю: «Возьмите хоть кем на работу», меня взяли слесарем по ремонту штампов. До сих пор меня можно увидеть на тракторном заводе, я хожу туда каждый день пешком, после работы мы иногда ездим выступать на такие программы прямо с завода с собоечкой. Ничего страшного в этом нету, мы просто любим музыку, у нас нет продюсеров, мы сами себе клип-мейкеры, сами себе пишем слова, сами записываем музыку, у нас есть студия, мы сами ее собрали. Постичь московские просторы, к сожалению, нам не удалось, но у нас были попытки. Мы считаем, в Беларуси мы известная группа. Мы не гламур.

Нина Богданова:

Американский рэп — это дорогие клипы, крутые тачки, золотые цепи, в Москва тоже самое, судя по клипам Тимати, почему у нас все так как-то...?

Группа «Нестандартный вариант»:

Потому что мы очень старые и не стремимся к моде, потому что мы выросли в старом родном Борисове. Рэп 90-х годов. был такой же как у нас сейчас, неся в себе лирику улиц и простое повествование о каких-то людях, подростках.

Нина Богданова:

Вы не боитесь отстать от времени?

Группа «Нестандартный вариант»:

Если мы отстанем от времени и поймем, что нам не стоит выходить на сцену и заниматься этим, мы скорее будем работать на МТЗ и продолжать там какую-то профессиональную карьеру, чем останемся музыкантами.

Дмитрий Врангель:

По какой причине вас не приняла Москва? Почему у Сереги это получилось достаточно быстро?

Группа «Нестандартный вариант»:

Я не могу сказать причин, потому что я плохо знаком с законами шоу-бизнеса. Наша музыка немного неформатная. Я с уверенностью могу сказать, что жили бы мы в Москве, у нас бы все получилось.

Зритель из зала:

Руководство МТЗ часто от вас требует каких-то мелких выступлений?

Группа «Нестандартный вариант»:

Люди, работающие на тракторном заводе, далеки от этой музыки. Но выступления были когда-то, это были небольшие выступления, на этом они, наверное, и закончились.

Зритель из зала:

Это правда, что вы очень много лет сидите на антидепрессантах?

Группа «Нестандартный вариант»:

Я очень много работал и заслужил себе депрессию. Да, год назад я проходил лечение и принимал антидепрессанты 7 месяцев. Но это в прошлом, я думаю, что все восстановилось, об этом можно уже забыть.

Зритель из зала:

Вы не пытаетесь эмигрировать, может это вернет вас к жизни?

Группа «Нестандартный вариант»:

Я вполне замечательно себя чувствую в Минске, и никуда эмигрировать я не собираюсь.

Зритель из зала:

Это правда, что на одну из премий вы приехали на огромном тракторе Беларусь?

Группа «Нестандартный вариант»:

Это был 2005 год, условием было то, что все белорусские звезды должны были приехать на каком-то интересном автомобиле. Мы написали письмо в дирекцию МТЗ, нам выделили большущий трактор с двойными колесами, которому было запрещено ездить по улицам Минска, надо было отдельно останавливать движение. Мы договорились, ехали по главной площади и подъезжали к дворцу республики на огромном тракторе. Все на мерсах, на лимузинах, а мы выбрали трактор.

Зритель из зала:

Вас признают на официальной эстраде или официальное признание для вас не важно?

Группа «Нестандартный вариант»:

Если бы нас не признали в белорусской эстраде, то нас не было бы здесь, нас не было бы на других государственных мероприятиях. Я не знаю, как мы попадаем туда, но нас зовут на эти мероприятия без определенных знакомств и звонков кому-либо. Нас зовут, мы приходим, выступаем и нам очень приятно.

Нина Богданова:

Вы поете колыбельные своим детям?

Группа «Нестандартный вариант»:

Читаем.

Нина Богданова:

А можете нам зачитать?

Группа «Нестандартный вариант»:

На самом деле, я кукую, пищу, потому что моей дочке 5 месяцев всего.

Зритель из зала:

Это правда, что вы до сих пор не выучили ноты?

Группа «Нестандартный вариант»:

Я нотную грамоту знал, но сейчас я ее не знаю. Я учился в музыкальной школе всего лишь год, я играл на ударных инструментах, играл по нотам. Но если вы имеете ввиду сольфеджио или какой-то инструмент, то мы этим не владеем. Самого музыкального образования у нас нет.

Зритель из зала:

Вы считаете это недостатком или достоинством?

Группа «Нестандартный вариант»:

Где-то это недостаток огромный. Если бы мы имели музыкальное образование, то нам было бы проще делать эту музыку самим.

Зритель из зала:

Вы как-то помогаете молодым исполнителям? Может вы исполняете с ними песни?

Группа «Нестандартный вариант»:

У нас есть студия, мы участвуем в молодых батлах, мы выставляем призы, как запись в нашей студии, посещаем все хип-хоп мероприятия страны в качестве жюри, по мере наших возможностей мы обязательно помогаем.

Нина Богданова:

Не только популярность, но и финансовое благополучие является показателем успешности артиста. Поп-музыка в Беларуси в принципе набрала обороты, некоторые музыканты могут себе позволить не совмещать работы. Что должно произойти, чтобы группа «Нестандартный вариант» зарабатывала только рэпом?

Группа «Нестандартный вариант»:

Белорусская поп-музыка, по моему мнению, зарабатывает корпоративами. Более-менее обеспеченные предприятия и фирмы заказывают эту музыку, с нашей музыкой нас вряд ли пригласят на какой-то серьезный корпоратив или какую-то вечеринку. Мы обходимся теми вечеринками, где за это не платят.

Нина Богданова:

Вас это не возмущает? Вы не хотите что-то поменять? Вы не хотите переназваться, взять девушку с большим бюстом?

Группа «Нестандартный вариант»:

Это уже не будет группа «Нестандартный вариант», это уже будет группа «Руки вверх».

Нина Богданова:

Зато это будет прибыльно.

Группа «Нестандартный вариант»:

Ну и что, это может не для денег сделано. Мы бы назывались иначе, делали коммерческую музыку. А нам хочется именно так, как хочется нам. Слава Богу, что нас куда-то приглашают, этого в принципе достаточно. Нам платят за нашу музыку, за наши труды, но наш заработок совершенно не позволяет нам бросить работу.

Зритель из зала:

C рождением дочки вы не изменили свое отношение к рэпу?

Группа «Нестандартный вариант»:

Я изменил отношение к жизни, я научился радоваться. Маша меня учит жить, наслаждаться жизнью. Это просто чудо.

Зритель из зала:

Вы бы хотели, чтобы она слушала вашу музыку?

Группа «Нестандартный вариант»:

Она никуда не денется, как только появятся у нее интерес, она посмотрит, что делает ее лысый батька.