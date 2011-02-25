Презентация нового альбома Саши Немо «Парни из провинции» в Минске

Холодным февральским вечером в центре Минска во Дворце профсоюзов состоялся закрытый концерт-презентация нового альбома Саши Немо «Парни из провинции». Кто бы мог подумать, что мероприятие пройдет громко и с таким размахом. Но получилось именно так.

Саша Немо:

Не понимаю, в каком я сейчас нахожусь измерении. Язык прилипает к нёбу. Губы не шевелятся, трясутся. На самом деле, я очень волнуюсь, но волнуюсь по-хорошему, потому что не каждый артист, не каждый человек испытывает такие ощущения, когда к тебе приходят в центре столицы, чтобы поздравить с праздником, выходом альбома, клипа.

Презентация проходила в формате закрытого концерта. Билеты на данное мероприятие не продавались, а раздавались индивидуально артистам, журналистам, медийным персонам, друзьям и фанатам Немо.

По словам организаторов, было непросто приглашать гостей именно в концертный зал. Часто слышали в ответ: «А почему не в клубе?», «А фуршет будет?»

Ирина Кабасакал, главный редактор глянцевого журнала:

Сегодня, в этот прекрасный вечер, в этом прекрасном месте собрались такие замечательные красивые люди, все известные светские персоны. Наш журнал, как журнал о самом актуальном, всегда об этом пишет. Поэтому ждите в ближайшее время — вы всё увидите своими глазами.

Нина Богданова, певица, телеведущая:

Мы смотрели этот клип на компьютере. Клип очень понравился — креативно и интересно.

Лариса Грибалева, певица, телеведущая:

Мне нравится смысл. Парни действительно из провинции — рвут, жгут в столице.

Сергей Малиновский, музыкальный критик:

Я думаю, что очень многие воспринимают его мальчишкой-сорванцом, хотя, я думаю, это уже не так — он уже повзрослел.

Искуи Абалян, певица:

Его достаточно благополучно поцеловал Господь Бог. Я хотела бы, чтобы муза его никогда не покидала бы.

В холле гостей угощали шампанским и приглашали на просмотр нового клипа Немо. В это время рядом проходила пресс-конференция.

«Что еще надо?» — с символичного вопроса, а точнее, песни, начал концерт Саша Немо. Немного взволнованный, но искренний, энергичный, подвижный, Саша отработал 14 треков. На сцене он заручился поддержкой сексуальной танцовщицы Антонины Винокуровой, танцевальной командой Ice Girls, большой компанией девчонок для песни «Девичник» и ведущего Дмитрий Карася.

Любопытными оказались декорации, а именно, надпись «Саша Немо», выложенная из компакт-дисков и висящая в воздухе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Интересно, станет ли доброй традицией проведение презентаций альбомов в формате концерта. Но то, что это оказалось новым для белорусского шоу-бизнеса — факт!

Клип Саши Немо «Парни из провинции» снимали на фотоаппарат и без его участия