Концерт Игрины Круг на «Звездном ринге» СТВ.

Ирина Круг родилась в Челябинске в семье военного, в 2001 году стала женой известного российского исполнителя шансона Михаила Круга, спустя некоторое время после трагической смерти популярного артиста начинает сольную карьеру. В настоящее время ее дискография насчитывает 2 альбома.

Зритель из зала:

Ирина, как вы думаете, в чем залог вашего успеха?

Ирина Круг:

В моей душе.

Зритель из зала:

Ринг — это состязание. А как часто в жизни или на профессиональной эстрадной сцене вам приходится доказывать свое превосходство, соревноваться с кем-либо?

Ирина Круг:

Вы знаете, я вообще не люблю это слово «соревноваться». Абсолютно ни с кем не соревнуюсь, ничего не доказываю, просто делаю все с душой и все.

Зритель из зала:

Есть ли такое музыкальное направление, которое бы вы запретили?

Ирина Круг:

Нет, мне все нравится. Я люблю разную музыку. Если мне нравится какая-то песня, то неважно, в каком она стиле. Просто пойте хорошие песни, пишите хорошие песни!

Зритель из зала:

Еще 10 лет назад шансон был одним из самых популярных песенных жанров на всем постсоветском пространстве. А что с шансоном происходит сейчас?

Ирина Круг:

Даже затрудняюсь ответить. Не знаю, может, такой модный шансон.

Зритель из зала:

Если бы Михаил был сейчас жив, он бы гордился вами?

Ирина Круг:

Если бы он был жив, я бы сейчас не стояла на этой сцене, а воспитывала бы детей. Он бы пел, потому что он такой один. Я никогда себе не ставила такой цели, когда мы были с ним, мне абсолютно не хотелось петь, половина из того, что писали, это неправда. Михаил был для меня стеной, человеком, который меня любил и которого любила и уважала я, воспитывала наших детей, мне больше ничего не было нужно.

Зритель из зала:

Одобрил бы он то, чем вы сейчас занимаетесь на сцене?

Ирина Круг:

Я думаю, да, потому что, если взять эти годы, я постоянно чувствую его поддержку, я нахожу какие-то стихи. Эта песня «Тебе моя любовь» пролежала 4 года в шкафчике.

Зритель из зала:

Ирина, вы помните свой первый выход на сцену? Что вы при этом чувствовали? Что вы пели первое и в чем вы были одеты?

Ирина Круг:

Я вспоминаю это, как страшный сон. Когда я увидела 3000 человек, у меня коленки тряслись и микрофон, я не знала, что делать. Это было так страшно. Первая песня, которую я исполнила, называлась «Чаша беды».

Зритель из зала:

А под конец песни это волнение прошло? Вы ощутили вкус сцены?

Ирина Круг:

Нет, волнение прошло у меня пару лет назад. Я уже привыкла.

Зритель из зала:

На кого из исполнителей шансона вы посоветовали бы обратить внимание?

Ирина Круг:

Я обожаю Стаса Михайлова.

Зритель из зала:

Ирина, что вам ближе: блатная песня или городской романс? И почему?

Ирина Круг:

Наверное, городской романс.

Зритель из зала:

У вас есть татуировки на теле?

Ирина Круг:

Нет. И никому не советую, потому что это большой грех. Я очень верующий человек, у меня нет никаких проколов, наколок, потому что этого нельзя делать.

Зритель из зала:

Как вы думаете, человеку можно простить все?

Ирина Круг:

Я думаю, да. Я никогда не держу зла. Простите и отпустите с Богом. И все будет хорошо.

Зритель из зала:

Ирина, а что бы вы на самом деле сказали ревнующей жене?

Ирина Круг:

Ее прическа вот уж год не в моде.

Зритель из зала:

Ирина, вы — мать. Все-таки, это как-то могло сказаться на фигуре. Гастроли, переезды... Как вы поддерживаете себя в потрясающей форме?

Ирина Круг:

Да, детей у меня трое. Двое — мои, и, соответственно, Мишин сын, после гибели отца он остался со мной, хотя у него есть мама. Он несколько лет жил с нами. После гастролей — только сон.

Зритель из зала:

Вы обижаетесь, когда шансон называют второсортным?

Ирина Круг:

Я ни на что не обижаюсь.

Зритель из зала:

Михаил Круг был самым шансонистым из бардов и самым бардовым из исполнителей шансона. На какое место вы могли бы его поставить наряду с такими исполнителями, как Высоцкий, Окуджава?

Ирина Круг:

Я смело скажу: даже на один уровень. Когда я жила с Михаилом, никогда не углублялась в то, что он пишет. Песни, естественно, я знала, потому что везде их крутили, все пели. Но я никогда не садилась и не читала его стихи. После его гибели мне пришлось этим заниматься, у меня просто шли мурашки по коже. Какие он писал стихи о Высоцком... Как человек видел и описывал свою смерть. Я сидела и плакала.

Зритель из зала:

Ирина, что в вашем понимании любовь?

Ирина Круг:

Для меня любовь — это все. Вся моя жизнь построена на этом. Я не могу не любить. С любовью мы становимся добрее, нам хочется что-то делать, когда мы любим. Я этим живу. Нет любви - нет меня.

Зритель из зала:

У вас есть какое-нибудь хобби, кроме музыки? Если есть, то расскажите, пожалуйста, про это.

Ирина Круг:

Вы знаете, сейчас нет, я вся в музыке — сольфеджио, вокал, гастроли, дети, готовка в кухне.

Зритель из зала:

Как вы считаете, среди симпатичных девушек больше глупых или умных?

Ирина Круг:

Много умных и глупых и среди мужчин тоже.

Зритель из зала:

Какие вы видите недостатки в себе, как в исполнителе?

Ирина Круг:

Много еще мне работать над собой. Я очень тружусь над вокалом, повторяю сольфеджио, изучаю все это, потому что у меня нет музыкального образования, и я очень от этого страдаю. Считаю, человек должен быть во всем грамотен.

Зритель из зала:

А вашему нынешнему мужу не тяжело осознавать, что вы живете прошлым, прошлым мужем и у вас фамилия Круг?

Ирина Круг:

Я думаю, надо очень сильно любить человека, чтобы это все принять. Очень тяжело ему. Постоянно все напоминает об этом, и я не даю забыть, потому что для меня это все очень ценно. Мне очень повезло в жизни, потому что рядом со мной оказался такой человек, как Михаил.