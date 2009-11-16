Группа «Центр»: Мы зарабатываем своими текстами и музыкой

Концерт группы «Центр» на «Звездном ринге» СТВ. Скачать концерт бесплатно.

Московская группа «Центр» образовалась в 2004 году, на сегодня является одной из самых сильных рэп-групп на территории бывшего Союза. Отличительная черта: яркие, резкие и запоминающиеся тексты. После того, как группу покинул один из ее родителей реппер Guf, в «Центре» остались Slim и Птаха, известные своими сольными проектами.

Дмитрий Вранегель:

Обратил внимание, что вы не в майках группы «Центр». У меня есть такая в коллекции. Это вы выпускаете?

Группа «Центр»:

Это не наше. Мы не делаем маек.

Дмитрий Вранегель:

А почему вы не носите маек с надписью «Центр»?

Группа «Центр»:

Это как-то попсово, по-моему.

Дмитрий Вранегель:

Какие названия вы не будете носить у себя на груди?

Группа «Центр»:

Dolce & Gabbana, Armani с орлом не хотелось бы носить на груди.

Зритель из зала:

Поговаривают, что группа «Центр» распадается. Это так?

Группа «Центр»:

Нет. Группа просто кого-то теряет и трансформируется в другое состояние. Мы тот же самый «Центр», только теперь нас осталось двое вместо троих.

Зритель из зала:

Артемий Троицкий – главный пропагандист вашего творчества.

Группа «Центр»:

Артемий Троицкий? Хм… круто, мы не знали.

Зритель из зала:

Но это так, он о вас очень хорошо отзывается. Троицкий – главный редактор журнала «Playboy». Он вам не предлагал сняться в его издании?

Группа «Центр»:

Нет. У нас другой формат, мы бы не стали.

Зритель из зала:

Почему у вас руки в карманах и что вы там прячете?

Группа «Центр»:

У меня в кармане паспорт (показывает), я гражданин России.

Зритель из зала:

Рэп дает вам финансовую независимость, или приходиться где-нибудь работать?

Группа «Центр»:

Да, дает, все нормально. Мы зарабатываем своими текстами и музыкой.

Зритель из зала:

Как вы себя представляете в 50-60 лет? Те же кепочки и джинсики будут на Вас?

Группа «Центр»:

Я надеюсь. Что в 50 лет я буду жить в другой стране под пальмой с соком.

Зритель из зала:

Но так же в кепочке с сережкой в ухе и широких джинсах?

Группа «Центр»:

А почему нет? Тот же Snoop Dogg прыгает и не обламывается, а сколько ему лет уже? Barry White тоже выплясывает до сих пор.

Зритель из зала:

В каких Вы отношениях находитесь с группой «Каста»? Планируете ли Вы с ними совместные песни?

Группа «Центр»:

Может, что и будет. Но пока ничего не происходит. Мы собирались, но так в итоге ничего не сделано. Почему? Не знаю. Мы к ним нормально относимся. Делают люди рэп, давно и нормально его делают.

Зритель из зала:

Если Ваша карьера закончится, чем Вы будете зарабатывать на жизнь?

Группа «Центр»:

Он будет степлером в офисе работать, а я буду маркетингом заниматься.

Зритель из зала:

А какое у Вас образование?

Группа «Центр»:

У меня, среднее специальное, а у него высшее.

Зритель из зала:

После того, как Гуф ушел из «Центра», будет ли в вашей группе третий, четвертый участник?

Группа «Центр»:

Если он даже и будет, то мы вам сейчас не скажем, кто он. Время расставит все по своим местам. Сейчас третьего участника группы брать не хотим, но мы, наверное, будем делать совместный альбом с одним артистом. А там дальше уже будет видно.

Зритель из зала:

Будут ли совместные проекты с белорусскими рэп-исполнителями, как вообще к ним относитесь?

Группа «Центр»:

Сложно сказать. Знаю, есть у вас Профессор Мастак, он нормально рэп делает. А так, я больше из белорусского рэпа не могу никого отметить к сожалению.

Зритель из зала:

У большинства российских рэп-исполнителей в текстах присутствует тема наркотиков, как и в Вашем последнем треке. Почему?

Группа «Центр»:

Для большого населения Земли, тема наркотиков – больная тема. Почему?

Зритель из зала:

Какую последнюю книгу Вы прочитали?

Группа «Центр»:

Последнюю книгу, которую я прочитал, была «У всех мертвых одинаковая кожа» Бориса Виана.

Зритель из зала:

А вообще, какая любимая литература?

Группа «Центр»:

Я люблю зарубежную художественную литературу. К сожалению, я не люблю русскую классику, потому что перепичкали меня ею в школе. Но, вообще, она крутая.

Зритель из зала:

Какой самый каверзный вопрос Вам задавали?

Группа «Центр»:

Как Вы относитесь к Тимати? Просто об этом спрашивают в каждом городе.