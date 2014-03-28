Евровидение-2014. Сестры Толмачевы презентовали клип для Евровидения

Новости России. 17-летние Настя и Маша Толмачевы ведут активную подготовку к конкурсу «Евровидение-2014».

На днях девушки презентовали клип-визитку на евровизийную Shine.

Напомним, музыку к композиции специально для дуэта Tolmachevy twins написали Филипп Киркоров и Димитрис Контопулос. Авторами слов выступили Джон Баллард, Ральф Чарли и Джерард Джеймс Борг.

В клипе Настя и Маша в фоне горящих лампочек поют о том, как сделать мир ярче и светлее. Простое видео пришлось по душе евровизийным фанатам. Смотрите видео!

Сестры Толмачевы выступят в Копенгагене в первом полуфинале «Евровидения» 6 мая. Их конкурсный номер 7.

Пока безоговорочным фаворитом предстоящего «Евровидения» у букмекеров является представитель Армении.

Кстати, российская команда в этом году выбрала новую стратегию подготовки к «Евровидению». Детали выступления Толмачевых на «Евровидении» пока держатся в строжайшем секрете.

Напомним, Беларусь на «Евровидении-2014» представляет Юрий Ващук. Его композиция Cheesecake должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите Cheesecake в исполнении ТЕО!