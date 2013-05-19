Евровидение-2013. Датчанка Эммили де Форест: Я самая счастливая девушка на Земле

Новости Швеции. Хрустальный микрофон – символ этого «Евровидения» уже сегодня в соседнюю Данию увезёт 20-летняя певица Эммили де Форест. Несмотря на свой юный возраст, девушка уже взорвала мировой музыкальный рынок. Наивысшую оценку – 12 баллов – певице поставили 8 из 39 стран, принимавших участие в голосовании.

На итоговой пресс-конференции девушка рассказала о своих эмоциях. Безусловно, Эммили верила в свою композицию «Only Teardrops», но в то, что в нее поверит вся Европа, для неё стало приятной неожиданностью.

Эммили де Форест, победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2013»:

Я начала серьезно заниматься музыкой и выступать, когда мне было 14. В то время я постоянно отправляла заявки на участие в фестивалях и конкурсах и столько раз получала ответ «нет». Так что главное – продолжать верить, продолжать пытаться и ничего не бояться. Конечно, я очень верила в свою песню. Но никогда не знаешь, что случится на «Евровидении». Во время голосования я буквально умирала в гринруме. И когда, наконец, объявили, что я стала победителем, это правда было шоком. Сегодня я самая счастливая девушка на Земле.

Музыкальную карьеру Эммили начинала в церковном хоре, а на первые в своей жизни гастроли отправилась в 14 лет с шотландским музыкантом Фрейзером Нилом. Ещё на музыкальном конкурсе Dansk Melodi Grand Prix 2013, где Эммили и получила путевку на «Евровидение», девушка заявила, что является праправнучкой британской королевы Виктории. Правда, ученые ее слова не подтвердили. А сама датчанка позже призналась, что факт о знаменитой родне – всего лишь ловкий пиар-ход.

Артур Гаспарян, музыкальный критик (Россия):

В своем номере Эммили де Форест собрала «с миру по нитке». Ноги босиком – привет, Сезария Эвора, дудки с барабанами – привет, Руслана, и огненный дождь – привет, Эллу и Никки, да еще откопали, что хоть и седьмая вода на киселе, но все-таки обнаружилась родственница в лице английской королевы – то есть все сделано идеально для того, чтобы девушка в этом году победила.

В победу датчанки Эммили де Форест до последнего верили букмекеры и фанаты. Флейта, барабаны и сильный вокал – вот три «ингредиента» для самого успешного музыкального продукта 2013 года.

К слову, отрыв между первым и вторым местом на этом «Евровидении» составил 47 баллов. Так, датчанка набрала 281 балл. На втором месте из 26 участников конкурса оказался азербайджанский исполнитель Фарид Мамедов (234 балла). Для сравнения, шведская певица Loreen на «Евровидении-2012» набрала 372 балла, Бурановские бабушки из России (2 место на «Евровидении») – на 113 баллов меньше.