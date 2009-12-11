Дмитрий Врангель: “Звездный ринг” — место не для слабых!”

Популярный шоумен может подолгу и с вдохновением рассказывать о любимой музыкальной программе «Звездный ринг». И это не потому, что Дмитрий является ее ведущим. Программа, по мнению Врангеля, действительно хорошая, интересная и заслуживающая самых лучших отзывов.

— Зритель напрямую контактирует с исполнителем: люди могут задавать любые вопросы. Передача живая, настоящая, поэтому часто происходят удивительные вещи. Представьте, в зале сидит интеллигентная женщина. Вдруг ее любимому исполнителю один из зрителей задает каверзный вопрос. Тогда женщина берет бумагу, комкает ее и со злостью бросает в человека, который «обидел» артиста. Люди проявляют эмоции. Это кайф!

— «Неугодные» вопросы ведь также задаете и вы, ведущие. Это импровизация или заготовки?

— Вопросы рождаются сходу. Если видим, что певец не переоделся в концертный костюм перед выходом на сцену, что считается моветоном, то почему бы об этом не спросить. Но все-таки задача ведущих не защищать или подливать масла в огонь, а просто быть модераторами. Главное, чтобы споры не переросли в рыночные ссоры.

— Среди участников «Звездного ринга», наверное, есть много ваших знакомых. Делаете им поблажки?

— Действительно, со многими из них я общаюсь. Поблажек не делаю, но и не нападаю сильно. Открою секрет: иногда прошу соведущую Нину Богданову задать «остренький» вопрос вместо меня.

— Бывало ли, что перед «боем» артисты просили у вас не затрагивать какие-то темы?

— Конечно, часто подходят за кулисами по этому поводу. Они реально понимают, что среднего не дано: их или возвысят на ринге, или обольют грязью. Боясь не попасть впросак, пытаются оградить себя от каких-то тем. Но ко мне с такими просьбами подходить бесполезно.

— А сами согласились бы поучаствовать?

— Да. Хотя в некоторые моменты мне на самом деле становится страшно. Артист стоит на сцене, а со всех сторон на него сыплются вопросы. Вот этого я боюсь! Иногда даже мурашки по телу бегают. Но все-таки согласился бы поучаствовать, не для пустого пиара, так как мне интересно узнать, что обо мне думают люди. «Звездный ринг» — место не для слабых!

— Российские артисты охотно принимают приглашение на «Звездный ринг»?

— Да, ведь им интересен этот проект.

— Какая битва запомнилась вам больше всего?

— Лолиты Милявской и «Крамы». Как можно было их свести на ринге, я не знаю! Но получилось здорово. Лолита реально снимала шляпу перед нашими музыкантами. Я испытывал гордость за то, что в Беларуси есть такая группа. Также меня покорил Валерий Сюткин. Его я вообще не «переваривал» до той поры, пока он не оказался на «ЗР». Он покорил меня своей интеллигентностью, отношением к жизни, близким, отношением к врагам, что немаловажно. Это человек высокого ума. Программа поменяла мое мнение об артисте, и я думаю, что она точно так же воздействует на многих телезрителей.

— Артисты из России — капризные?

— Абсолютно нет. Им говорят: «Надо подождать, мы перестраиваем свет». Они: «Хорошо, я подожду». Если бы вы видели за кулисами наших звезд! Такое ощущение, что белорусские исполнители — это Алла Борисовна Пугачева, причем в совершенно плохом настроении. «Мне все не нравится, хочу это, хочу то… » А пафоса сколько!

Московские же — сосед по лестничной площадке.

— Как вы думает, почему так происходит?

— Наши, по сути, все «дутые». Насмотрелись зарубежных каналов и думают, что так надо себя вести. Многие «лепят» свою музыку, не отдавая отчета, зачем и для кого они это делают. Возможно, наша программа кого-нибудь из них перевоспитает, заставит задуматься.

— Кого бы вы свели на ринге, чтобы получился «супербой» года?

— Кого-нибудь из мэтров и начинающих исполнителей. Первые бы давили на вторых своим авторитетом, что, в свою очередь, подстегивало бы молодых к бою.

— Чем порадует новогодний выпуск?

— Будут елки, Дед Мороз, драки… Всех секретов раскрывать не стану. Скажу только, что стоит его посмотреть. Будет много сюрпризов!

Ирина КАРКОЗОВА.