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«Для меня малая родина – это три города». Интервью певицы Дарии

02 мая 2018 08:38
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20 лет творческой деятельности белорусской певицы Дарии.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певица – Дария.

20 лет на сцене – это много или мало?

Дария, певица:
Мало. Просто каждый человек судит по себе сам. Для кого-то это много, для кого-то это мало. Я ощущаю так, что мне мало, потому что очень много глубин еще не изведано, книг не прочитано, много песен не спето, не сочинено, поэтому мне маловато, и я требую продолжения.   

«Для меня малая родина – это три города». Интервью певицы Дарии-1

Что конкретно дал тебе проект «Народный артист-2»? Чем он отличался от других проектов?

Дария:
Ну, во-первых, этот проект совершенно переместил меня на другую планету. Я поняла всё, что происходит здесь, это был 2004 год, оно вообще не такое, как там то, что происходит в Москве. И по возвращению с этого конкурса я предъявляла высокие требования вообще ко всему, начиная от внешнего вида, репертуара и заканчивая каким-то позиционированием себя. Московский опыт – это когда тебя просто берут откуда-то из подвала и потом на сотый этаж.

«Для меня малая родина – это три города». Интервью певицы Дарии-4

Что для тебя малая родина?

Дария:
Вы знаете, мне очень трудно. Я в какой-то мере чувствую себя гражданином мира, если можно это сравнение применить к нашей стране, хотя она такая маленькая. Почему гражданином мира? Потому что вот эти города Слуцк, Вилейка, Молодечно – это очень такие важные стратегические пункты моего взросления, становления, какой-то мудрости, какого-то бесценного опыта и поэтому, если сравнивать Иоганна Себастьяна Баха, были периоды творчества: Веймар, Кётен и Лейпциг. И когда музыковеды говорят о его творчестве, там случалось что-то такое в его жизни, что повлияло на ту музыку, которую он писал. И вот у меня тоже (смеется). Я не претендую ни на что, ни на эту высоту. Вот эти города: Слуцк, крохотная Вилейка со своей прекраснейшей культурной жизнью,  со своей экологичностью, со своими прекрасными людьми, с какой-то такой, может быть, театральной атмосферой, потом Молодечно со своим музыкальным училищем, которое уже стало колледжем. Вот это все, оно как-то так хитро сплелось и вот имеем то, что мы имеем. Для меня малая родина – это три города.

# Музыка # Фотофакт # Белорусские исполнители # Дария

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