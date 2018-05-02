«Для меня малая родина – это три города». Интервью певицы Дарии

20 лет творческой деятельности белорусской певицы Дарии. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певица – Дария. 20 лет на сцене – это много или мало? Дария, певица:

Мало. Просто каждый человек судит по себе сам. Для кого-то это много, для кого-то это мало. Я ощущаю так, что мне мало, потому что очень много глубин еще не изведано, книг не прочитано, много песен не спето, не сочинено, поэтому мне маловато, и я требую продолжения.

Что конкретно дал тебе проект «Народный артист-2»? Чем он отличался от других проектов? Дария:

Ну, во-первых, этот проект совершенно переместил меня на другую планету. Я поняла всё, что происходит здесь, это был 2004 год, оно вообще не такое, как там то, что происходит в Москве. И по возвращению с этого конкурса я предъявляла высокие требования вообще ко всему, начиная от внешнего вида, репертуара и заканчивая каким-то позиционированием себя. Московский опыт – это когда тебя просто берут откуда-то из подвала и потом на сотый этаж.