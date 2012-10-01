Давай, до свидания: конфликт Филиппа Киркорова и рэпера Тимати продолжается

Новости России. В последние выходные сентября в Москве состоялось вручение музыкальной премии одного из российских музыкальных каналов. Победители определялись путем зрительского голосования. В течение месяца поклонники популярной музыки отдавали свои голоса понравившимся исполнителям, что сделало премию объективной и беспристрастной. В качестве награды музыкантам по традиции вручали маленький самовар.

Самовар «Выбор поколений» достался Филиппу Киркорову. Певец находится в большом гастрольном туре с программой ДРУGOY, поэтому не смог лично забрать награду – такова официальная версия. И это не смотря на то, что билборды с изображением артиста были развешаны по российской столице еще за несколько месяцев до церемонии.

Как пишет российская пресса, после скандала с переделкой «Давай, до свидания», которую Тимати посвятил Киркорову, Филипп Бедросович предпочитает не появляться с рэпером в одном месте – дабы не провоцировать конфликт. Филипп предупредил организаторов церемонии, что он отказывается от участия, если среди гостей будет присутствовать рэпер Тимати.

В тот день, когда в Москве исполнителям вручали музыкальные награды, Филипп Киркоров выступал в Рязани, где у него украли дорогое транспортное средство – трёхколёсный велосипед, который певец использовал в своей программе «ДРУGOY». По словам Филиппа, камеры наблюдения зафиксировали, как некий мужчина посадил на велосипед ребенка и укатил. Киркоров подчеркнул, что расстроен не столько пропажей, столько тем, что не смог показать свой велосипед с номерами «Филечка» рязанцам.