Анонс новогодних телепроектов от СТВ!

Новости Беларуси. Эти новогодние праздники станут для телеканала СТВ по-настоящему насыщенными. Эфир Национальной музыкальной премии, проекта «Золотая коллекция белорусской эстрады» и новогодних клипов с участием известных ведущих. Телезрителям обещают красочное шоу и множество сюрпризов.

Прямо накануне католического Рождества телезрители увидят кадры первого красочного шоу — Национальной музыкальной премии. Главная интрига белорусской эстрады разрешилась на сцене Дворца спорта 12 декабря. В списке победителей четвёртой премии СТВ, с прошлого года ставшей ещё и национальной, - Лариса Грибалёва, Саша Немо, Владимир Кубышкин, джаз-коллектив «Apple Tea» и многие другие. 19 заветных статуэток за песню, концерт, альбом... Лучшие исполнители, коллективы, журналисты и аранжировщики... Качественный саунд и, конечно же, талант. На этот раз споры среди жюри разгорелись нешуточные.

Для группы «Лермонт» эта награда от СТВ не первая. 2010 год, дебютный клип «Минимум резкости» стал лучшим видео по мнению «столичного» зрителя. В этом году «Красоту» глазами участников коллектива тоже вниманием не обделили. Подмосковный аэродром, 20 минут воздушных трюков и... заветная статуэтка за «Лучший клип» снова в руках.

Василий Селищев, вокалист группы «Лермонт»:

У нас ограниченное медийное пространство. Эта премия в первую очередь должна быть направлена, чтобы отмечать заслуги молодых музыкантов.. для тех кто 20 лет на сцене – это скорее напоминание, что они делают что-то востребованное публикой.

Кто-то из артистов удивит телезрителей феерическим шоу, кто-то и вовсе по-новому «зазвучит». Правда, для каждого победителя приз в номинации стал... сюрпризом. Вокалист уже официально признанной «лучшей рок-группы» Виталий Матиевский говорит по секрету: думали, первой станет нехарактерная для «Open space» белорусскоязычная песня, но победа оказалась ещё приятнее.

Виталий Матиевский, вокалист группы «Open Space»:

Появляются команды, галочка – это не зря. Этот год насыщенный - второй альбом вышел, сингл на трёх языках. Год завершается, а у нас такая премия и такая номинация.

«Закулисная жизнь» жюри и номинантов уже в прошлом, фавориты отечественного шоу-бизнеса названы. Сейчас очевидно: премия — не просто музыкальное событие, но и признание значимости творчества исполнителей и новые шаги для молодых и пока мало известных артистов.

Александр Солодуха, певец:

«Лучший гастрольный тур года». Очень приятно. Премия такая нужна, чтобы молодые артисты стремились только вперёд и вверх.

Волшебство Нового года вернёт в «столичную» ротацию хиты музыкального прошлого. В копилке «Золотой коллекции белорусской эстрады» самые известные и любимые песни. Правда, уже в современной обработке и аранжировке.

На сцене кумиры разных поколений. Николай Скориков, Анатолий Ярмоленко, Пётр Елфимов, Анна Шаркунова... Песням в их исполнении подпевал весь зал, у экранного зрителя тоже будет такая возможность. Прямо накануне православного рождественского праздника.

Жан Кодеба, ведущий СТВ:

Сейчас мы находимся перед «Беларусьфильмом». Интрига настолько сохранена, что даже не знаю, в какой роли буду сниматься.

Жан Кодеба, как и многие другие ведущие СТВ, спешит на съёмки. Привычную новостную студию им пришлось сменить на кинопавильон ещё одного проекта нашего телеканала. 13 музыкальных номеров и прототипов, и каждый со своим характером и историей.

Закулисье завораживает. Сами же клипы и вовсе удивят: любимыми новогодними советскими кинолентами, а главное, несвойственными для известных ведущих ролями.

Ольга Сахарова, ведущая СТВ:

Это Женя. А это Надежда. Приятно познакомиться. Как оказалось. Каждая пара пробует себя в той или иной кинороли. Все фильмы очень новогодние, они с настроением. Песню пою я. Но, честно скажу, я пришла в студию звукозаписи и с порога сказала – я не умею петь.

Перевоплощение на лицо. К слову, для кого-то пробовать себя в песенном жанре не впервой.

Юлия Шпилевская, ведущая СТВ:

У меня будет сумасшедший номер. Фильм «человек с бульвара Капуцинов». Песня «Я люблю ковбоя». Мне обычно выпадает участь царицы-королевны, а в данном случае это то, что просила моя душа.

«Новогодний коктейль» от телеканала СТВ будет по-настоящему насыщенным. Не пропустите!