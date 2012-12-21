Чёрная перчатка Майкла Джексона продана за $200 тыс.

Новости США. На аукционе в Лос-Анджелесе в четверг с молотка ушла уникальная перчатка короля поп-музыки. Ее итоговая стоимость составила 199,069 тысячи долларов.

Перчатка, украшенная кристаллами Swarovski, была на руке Майкла Джексона во время вручения музыкальной премии American Music Awards в 1984 году. Когда у певца спросили, почему он появился в одной перчатке, он ответил, что «одна перчатка круче двух».

Как сообщает Франс Пресс, во время благотворительной акции Майкл Джексон подарил аксессуар неизлечимо больному ребёнку. Как перчатка попала в распоряжение аукционного дома Nate D. Sanders, не сообщается. Имя нового владельца перчатки также держится в секрете.