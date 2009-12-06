Александр Зверович: У группы «Синяя птица» больше шлягеров, чем у Элвиса Пресли и Мэрайи Кэри

Концерт Александра Зверовича на «Звездном ринге» СТВ.

Александр Зверович в 1977 году пришел на концерт ансамбля «Синяя птица» и на следующий день отправился с ними на гастроли. В настоящее время работает сольным проектом, основное место в программе занимают хиты легендарной синей птицы.

Зритель из зала:

Как вы чувствуете себя в сольном полете без «Синей птицы»?

Александр Зверович:

Очень хорошо, мило и пушисто.

Зритель из зала:

Как вы относитесь к тому, что творчество ВИА «Синяя птица» ассоциируется только с песней «Там, где клен шумит»?

Александр Зверович:

Это неправда. Только что прозвучала песня Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева «Ты мне не снишься». Мы подсчитали: у группы «Синяя птица» 24 шлягера. Это «Белый теплоход», «Мамина пластинка», «Я иду тебе навстречу» и еще много красивых песен. У Элвиса Пресли – 17, у Мэрайя Кэри – 18, а у нас – 24!

Зритель из зала:

Не кажется ли вам, что ваша творческая всеядность вам мешает?

Александр Зверович:

Она хороша. И я желаю, чтобы у всех людей, всех исполнителей была эта всеядность.

Зритель из зала:

Есть ли в вашем прошлом репертуаре какой-нибудь шлягер, который бы сейчас вы ни за что не исполнили?

Александр Зверович:

Мне не стыдно ни за одну песню. С удовольствием исполнял и исполню любую песню, которая когда-либо была в нашем репертуаре.

Зритель из зала:

Вы поете разные песни, не только свои. А на свадьбах вы поете?

Александр Зверович:

Нет.

Зритель из зала:

На корпоративах? Скоро же Новый Год.

Александр Зверович:

Это общепризнанная артистическая тусня, и пропустить ее равносильно тому,чтобы подстричься налысо, как вы.

Зритель из зала:

Как вы считаете, можно ли считать работу музыкантов в кабаках творчеством?

Александр Зверович:

Если честно, да.

Зритель из зала:

Когда я сюда пришел, то у меня возникло сомнение по поводу того, «Синяя птица» ли стоит вообще на сцене, потому что я слушал вас по виниловым пластинкам. В лицо вас не знал, а, может быть, и знал, но это было очень давно. Лет семь назад я ходил в Концертный зал «Минск», где выступала тоже «Синяя птица», но там был совершенно другой состав. Двадцать восемь тысяч с меня взяли правильно или нет? И сколько составов «Синей птицы» гастролирует по бывшим просторам Советского Союза?

Александр Зверович:

Так как и «Песняров» триста шестьдесят пять, точно так же и «Синей птицы» двести девяносто. То есть каждый вокалист группы «Синяя птица».

Зритель из зала:

Расскажите, пожалуйста, молодежи, чем легендарна и знаменита группа «Синяя птица»?

Александр Зверович:

Группа сама по себе уже легендарна. И двадцать четыре хита группы «Синяя птица» говорят об этом. Когда я выступаю на концертах, то вижу, что из зала в шестьсот мест, сто пятьдесят – двести человек поют вместе со мной слово в слово.

Зритель из зала:

Я хочу вам признаться в любви. Я вас просто обожаю. И мне кажется, что вы стали еще красивее, чем были много лет назад, и голос у вас стал еще лучше. Все ваши песни о любви, наверное, поэтому они так и нравятся людям, потому что это о вечном. А были ли у вас когда-нибудь заказные песни: о партии, о Ленине. Пытались ли вам навязать?

Александр Зверович:

Нет, такого не было. Мы всегда пели о любви, о добропорядочности. Партийные песни мы пели только в гостиницах друг другу.

Зритель из зала:

А что вы сделали для хип-хопа в свои годы? Можете ли вы нам продемонстрировать что-нибудь модное?

Александр Зверович:

В принципе, ничего мне не чуждо и я с удовольствием и рэп могу читать, и хип-хоп.

Зритель из зала:

Мы хотим рэпа!

Александр Зверович:

Вот так прямо сейчас, конечно, нет. Лучше приходите ко мне на концерт. У меня есть песни в стиле «Rap» и «Hip-hop». Я специально объявлю для вас. Скажу: «В зале сидит молодежь. Старички, подвиньтесь, пожалуйста».

Зритель из зала:

Александр, а могли бы вы вспомнить о самом большом провале в вашем творчестве, если такое было?

Александр Зверович:

Вы знаете, его практически не было. У меня не было остановок ни в чем. Если я хотел что-то познать я всегда это познавал, если мне хотелось петь я всегда пел. Если приходилось петь для людей другую музыку, например, белорусскую, я с удовольствием принимал это и стирал все стереотипы, все грани, и становился этаким приловчившимся хамелеоном.

Зритель из зала:

У вас шикарный вокал. Думаю, что группа «Песняры» с удовольствием приняла бы вас в свои ряды. Но вопрос не об этом, а о вашем сценическом имидже. На вас клеш, как в 70-е, рубашка что надо, но по поводу группы – у гитариста такие модные джинсы и рубашка, но не 70-х годов. Может быть, вам как-то в едином стиле одеться?

Александр Зверович:

Вы знаете, мы не хотели быть консерваторами. И я позволил ребятам одеть, то, что они хотят, потому что передача молодежная.