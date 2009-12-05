Simian mobile disco – модный техно-хаус проект

Музыкальные продюсеры и ди-джеи создали сайд-проект Simian Mobile Disco.

Свой 2-й альбом музыканты записали на синтезаторах и «примочках» 30-летней давности.

Ностальгия по 80-м. Так окрестили свои чувства продюсеры, музыканты и диджеи Джеймс Форд и Джеймс Шоу, когда создавали проект Simian Mobile Disco. Несколько лет назад дуэт записал дебютный альбом, который стал очень популярным. В нашем эфире был их клип, в котором модели буквально разваливались на части на подиуме. Это была пародия на фэшн-бизнес и гламур.

Парни серьезно увлекаются поп-артом, на этом они построили промоушн своих новых записей, на этом строят видео в своих клипах.

Все, что видим на экране, носит название «человеческий синтезатор». Это своеобразное художественное произведение, инсталляция, и одновременно аудио, видео-микшн. Другими словами, созданием звуков управляет тот человек, который просто сидит рядом. Возьмешь что-нибудь в руку, двинешься с места – изменится и звук.

Джеймс Форд, ди-джей, продюсер:

- Идея была такая. Каждый из числа дисков символизирует какой-то конкретный элемент музыки. А каждый человек выбирает те звуки, которые ему нравятся, в результате получается оригинальная фонограмма. Сначала мы записали инструменты всех треков. Более сложный вариант, если сравнивать с тем, что обычно звучит где-нибудь в клубе. Мы решили, что нужно пригласить сразу нескольких вокалистов для записи нашего альбома.

Джеймс Шоу, ди-джей, продюсер:

- Нам понравилась форма, когда каждое шоу, каждая попытка уникальны.

Свои записи под названием «Simian Mobile Disco» парни считают сайд-проектом. Главное их занятие теперь - продюсирование таких популярных команд как «Arctic Monkeys».

Джеймс Форд:

- «Arctic monkeys» - отличная команда, с которой легко работать. Вместе мы придумали звучание их последнего альбома.

Джеймс Шоу:

- В нашем отдельном проекте появилась совсем неожиданная идея записать все без компьютера. Акустические бубны плюс самые первые электронные синтезаторы, такие, как были лет 30 тому назад. Результат оказался фантастическим.