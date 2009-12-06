Змитер Войтюшкевич: Мы с Высоцким учились у одного поэта

Концерт Змитера Войтюшкевича на «Звездном ринге» СТВ.

Змитер Войтюшкевич - певец и композитор, аранжировщик. Играл и пел в группах «Палац» и «Kriwi». Стилистические предпочтения - этномузыка, городской романс, поп-музыка, записывает музыку для кино и театра.

Зритель из зала:

Почему вы сегодня один? Ведь на «Музыкальный ринг» принято приходить с музыкальной поддержкой. У вас же есть оркестр.

Змитер Войтюшкевич:

Оркестр есть. Сегодня у нас важное мероприятие. Я подумал о том, что, если ты артист, то сможешь очаровать публику самостоятельно без оркестра.

Зритель из зала:

С каким ощущением вы пришли на «Звездный ринг»? Что вас сподвигло участвовать в этом музыкальном сражении?

Змитер Войтюшкевич:

Причины очевидны. В Беларуси звучит очень мало белорусских песен. Мы родились на этой земле, поэтому и петь должны по-белорусски тоже, поэтому я сюда и пришел.

Зритель из зала:

Правда ли, что ваша первая жена была фанаткой группы «Kriwi»?

Змитер Войтюшкевич:

Моя первая жена не была фанаткой группы «Kriwi». Она была солисткой группы «Kriwi» Вероника Круглова.

Зритель из зала:

Вы, не хотели бы попробовать себя в каком-нибудь радикальном музыкальном направлении? Чтобы все сказали: «Вот он дал»!

Змитер Войтюшкевич:

Я делаю какой-то радикальный шаг, но все равно возвращаюсь к песне, мелодии. Чувствую, ради чего это нужно. В моем творчестве есть радикальное, красивое, временами даже «сопливое». Я думаю, что самое главное для музыканта быть настоящим, чувствовать себя.

Зритель из зала:

А вам не стыдно за те концерты, когда вы при живых музыкантах группы «Kriwi» выступали под этим названием без них?

Змитер Войтюшкевич:

Это была ошибка, и я не хочу говорить об этом, это наши нюансы. Я никогда не выступал под названием ансамбля «Kriwi». Я выступал как солист ансамбля «Kriwi». Это была такая недосказанность, которую мы так и не обсудили, но я очень рад, что я сделал многое для ансамбля «Kriwi». Я думаю, что ансамбль «Kriwi» должен быть благодарен за то, что мы вместе работали. Желаю им всего хорошего.

Зритель из зала:

Вы поете свои песни на белорусском, русском и даже польском языках. К исполнителям какой страны вы себя сами относите?

Змитер Войтюшкевич:

Мне в паспорте написали: «гражданин Республики Беларусь».

Зритель из зала:

Опишите, пожалуйста, тремя словами свой мир.

Змитер Войтюшкевич:

Сложно сказать. Во-первых, я неманский, и от этого никуда не денешься. Во-вторых, это мои два сына, ну, а в-третьих, это мои песни.

Зритель из зала:

Из группы «Палац» вы сами ушли или вас оттуда выгнали?

Змитер Войтюшкевич:

Хороший вопрос. Нет, с теми людьми, с которыми мы вместе работали, мы никогда не ругались, возможно, в «Kriwi» были сложные времена, но время лечит. Я ушел из группы, потому что наступил такой момент, когда уже было невозможно на двух креслах сидеть. Нужно было выбирать ехать в Берлин или в Микашевичи. И я выбрал «Kriwi», но не жалею и благодарен «Палацу» и «Kriwi» за урок.

Зритель из зала:

Вас никогда не сравнивали с Игорем Тальковым?

Змитер Войтюшкевич:

Нет, обычно люди говорят про Высоцкого, потому что лет 5-6 назад я делал альбом на стихи Маяковского и, зачитавшись творчеством Маяковского, выплыл Высоцкий. Потому что в свое время Владимир Высоцкий ставил спектакли на стихи Маяковского. Я потом для себя понял, что мы с Высоцким учились у одного поэта.

Зритель из зала:

По вашему мнению, кто больше виноват в том, что не состоялась ваша семья с Кругловой, вы или Вероника? И было ли это связано с вашей музыкальной карьерой?

Змитер Войтюшкевич:

Хороший вопрос. Я думаю, в некотором смысле, все равно всей правды вы не узнаете, и незачем знать все. Я очень рад, что мы с Вероникой были вместе и не только с Вероникой, потому что я был женат два раза, сейчас третий и, надеюсь, последний. Я очень люблю и уважаю тех женщин, на которых я был женат.

Зритель из зала:

Вам завидуют другие артисты черной завистью? И если да, то в чем это выражается?

Змитер Войтюшкевич:

Не знаю. Я стараюсь дружить со всеми, не перехожу на другую сторону улицы, если вижу артиста, который мне не нравится. В артистическом окружении у нас шутят, что про коллег или ничего, или хорошее, как про покойников. А если позавидуют, то, думаю, что пример успеха Войтюшкевича должен как-то распространяться на всех, потому что это такая история о парне из Березовки, который добился чего-то. Такое может быть и у вас.