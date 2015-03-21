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Актриса Анна Калашникова родила певцу Прохору Шаляпину сына

21 марта 2015 12:06
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Новости России. Певец Прохор Шаляпин стал отцом. Его возлюбленная, актриса Анна Калашникова, родила сына.

Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке.

Актриса Анна Калашникова родила певцу Прохору Шаляпину сына -1

По словам друга Шаляпина, продюсера Тимы Брика, Прохор и Анна планировали назвать ребенка Федором, в честь знаменитого оперного певца Шаляпина.

Ранее, в одном интервью Шаляпин заявил, что и он, и Анна написали список любимых имен, но все же точное имя определит сам ребенок.

Прохор Шаляпин, певец («Московскому комсомольцу»):
Я придумал так. Мы будем называть все имена, и на какое имя мальчик отреагирует, например, глазки откроет или ручками начнет махать, то такое и оставим.

О карьере артиста, «Фабрике звезд», о страхе к медведям и любви к Ирине Афанасьевой, Шаляпин рассказал в программе «Утро» на СТВ. Смотрите видео.

# Звезды # Музыка # Фотофакт # Дети # Прохор Шаляпин # Анна Калашникова

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