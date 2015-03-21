Актриса Анна Калашникова родила певцу Прохору Шаляпину сына

Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке.

Ранее, в одном интервью Шаляпин заявил, что и он, и Анна написали список любимых имен, но все же точное имя определит сам ребенок.

Прохор Шаляпин, певец («Московскому комсомольцу»):

Я придумал так. Мы будем называть все имена, и на какое имя мальчик отреагирует, например, глазки откроет или ручками начнет махать, то такое и оставим.



О карьере артиста, «Фабрике звезд», о страхе к медведям и любви к Ирине Афанасьевой, Шаляпин рассказал в программе «Утро» на СТВ. Смотрите видео.