Здесь шили костюмы для «Песняров» и конкурса «Мисс Беларусь». История Белорусского Центра Моды

«Центр Моды» начинает свою историю с 1948 года. Именно тогда молодыми специалистами в Минске была организована небольшая модная мастерская – Дом моделей. Массового производства нарядов не было, выпускали исключительно эксклюзив – не более 600 моделей в год. После показов минчане стояли в длинных очередях, чтобы купить понравившуюся вещь.

Только в 1952 году дефиле начали посещать представители белорусских предприятий лёгкой промышленности. Они отбирали понравившиеся модели и запускали в серию.

К 70-ым годам Модный дом становится одним из ведущих предприятий лёгкой промышленности Советского Союза. С 1974 года все предприятия лёгкой промышленности в Беларуси работают исключительно по лекалам Дома моделей.

Валерий Петров, председатель концерна «Беллегпром» (1995-1998 гг.):

Это была единственная точка, которая задавала тон всей моде белорусских предприятий. Здесь постоянно были художники и модельеры с предприятий. Здесь они проходили и стажировки, обучение. «Центр Моды» для того и задумывался, чтобы быть центром моды лёгкой промышленности.

В 1987 году впервые в Минск со своей коллекцией приехал известный дизайнер Пьер Карден. А в 1995 году работы Теда Лапидуса, которого часто называют отцом стиля унисекс, привёз его сын Оливье. Эту одежду охраняли днём и ночью: стоимость некоторых костюмов доходила до 20 тысяч евро.

Коллекции самого Дома моделей также пользовались колоссальным успехом. Здесь одевались сотрудники белорусского Совмина и жены послов, шили костюмы для популярнейших ансамблей «Песняры» и «Сябры».

В 1998 году организация сменила свое название на «Белорусский Центр Моды» – для статуса компании.

«Центр Моды» – единственное предприятие в стране, которое имеет опыт работы с тканями французских кутюрье, созданных по дизайну таких известных домов, как Lacroix, Lagerfeld, Yves Saint Laurent. Элегантные платья в пол, лёгкие блузы, струящиеся брюки-юбки, стильные комбинезоны и ультрамодные кардиганы. Остаться равнодушным, увидев всё это, невозможно. На протяжении 70 лет «Центр Моды» продолжает создавать стильные и модные наряды.

Игорь Селицкий, директор ОАО «Центр Моды»:

Белорусский Центр Моды – это современное предприятие, которое имеет довольно яркую, насыщенную историю, высококвалифицированный персонал и которое, может, немного настороженно, но с оптимизмом смотрит в будущее. Гордятся в «Центре Моды» ещё одним достижением: созданием национальных костюмов для конкурса «Мисс Беларусь-2018». Игорь Селицкий:

«Центр Моды» выступил партнёром национального конкурса «Мисс Беларусь-2018». И нам было доверена возможность подготовить костюмы для дефиле конкурса национального костюма. И, безусловно, это была очень серьёзная работа, результатами которой мы и наши партнёры остались очень довольны.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Предприятие на правильном пути. А их разработки новых коллекций (в том числе: с шифоном, льном, с хлопком) – я хочу сказать, что есть, на что посмотреть! И это движение вперёд, и это направления, которые сегодня востребованы. Я уверен, что если будет такое движение, то старый бренд и старое имя «Центра Моды» мы, всё-таки, возродим, и он будет таким же успешным, таким же известным, как был не далее, чем 10 лет назад. Сегодня «Центр Моды» – один из лучших в стране производителей качественной и современной женской одежды. И если сегодня существует четкое разделение труда между художниками и модельерами, конструкторами и портными, то 60 лет назад все эти функции выполнял один специалист. Порой ему же приходилось и демонстрировать одежду. Игорь Селицкий:

Наша одежда довольно уникальна. Качеством изготовления, фасоном сегодня сложно кого-либо удивить. Но вопрос уникальности – серьёзный критерий. Чем это достигается: наши изделия выпускаются довольно небольшими партиями – это, как правило, 70-100 единиц всего лишь.

Если мы говорим о пошиве изделий в салоне, то это, вообще, абсолютно уникальное изделие. И мы стараемся быть уникальными не только в серии, но и путём подбора, как ткани, так и фурнитуры, далее – моделированием и отделкой наших изделий.

Ольга Дидык, начальник конструкторского цеха ОАО «Центр Моды»:

Наша работа очень интересна сама по себе, потому что это – творческий процесс, который требует, конечно, много сил, но в итоге получается то, что вы видите. На каждом этапе мы испытываем ткани, и учитываются все пожелания, направления моды. «Центр моды» создает 5 линий одежды: Линия «Авеню» ‒ современная, динамичная, стильная женская одежда «с характером».

Линия «Шик» ‒ эксклюзивная одежда из французских тканей для женщин, которым хочется немного роскоши.

Линия «Галерея льна» подойдёт для тех, кто ценит натуральные ткани.

Линия «Леди Плюс» ‒ современная одежда для обладательниц «элегантного» размера (в размерной группе 100-120).

Линия «Подиум» ‒ эксклюзивная авторская одежда, выполненная в единичном исполнении.

Антон Ярощик, главный дизайнер ОАО «Центр Моды»:

Работать с натуральными тканями – это всегда приятно. Плюс это не средний ценовой сегмент, это выше. И эти ткани всегда в более модных дизайнах, в более модных структурах. И это тоже, соответственно, даёт больше свободы. Игорь Селицкий:

Наш персонал – это наш золотой фонд. Это касается не только художников. Это касается и конструкторов, и технологов, и швей, и портных. То есть всех людей, которые заняты подготовкой изделия к выпуску. Когда мы набираем новый персонал, прежде всего нам важно, чтобы это был творческий человек. Потому что мы – одно из немногих предприятий, которое не ограничивает художника в его творчестве. Выпуская в год 3-4 подиумных коллекции, каждый может реализоваться и заявить о себе на подиуме.

«Центр моды» разрабатывает промышленные и презентационные коллекции под заказ, создает имидж и фирменный стиль, разрабатывает и изготавливает форменную и представительскую одежду для артистов, работников дипкорпуса, телевидения, театральных деятелей и спортсменов. Здесь также можно заказать целый спектр услуг: от создания имиджа и индивидуального пошива уникальных моделей до разработки технической документации на создание вашей собственной линии одежды. Сейчас идёт активная работа над созданием подиумной коллекции, приуроченной к юбилею предприятия. Антон Ярощик:

Эта коллекция, приуроченная к юбилею «Центра Моды», будет особенной, не похожей ни на одну мою прошлую коллекцию. Это коллекция – женщине, красивой самодостаточной женщине. Использованы итальянские ткани – шелка, органза... Это будет похоже на сказку. В базе всего лежит чёрный цвет с вкраплением пудровых, розовых, и с небольшими яркими элементами. Создание фирменного стиля компаний: эту нишу «Центр Моды» успешно освоил. Есть опыт сотрудничества с предприятиями Беларуси, России, Украины, Америки, Швеции и Италии. В разработке стиля одежды для работников Минского метрополитена также принимали участие сотрудники «Центра моды». Сегодня «Центр моды» осуществляет экспорт своей продукции в Москву и Санкт-Петербург. Игорь Селицкий:

Мы экспортируем одежду из льна. Мы сумели достичь в этом вопросе определённого преимущества. И сегодня очень хорошо нам удаётся осуществлять экспортные поставки именно из этих тканей.