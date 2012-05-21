Юлия Скалкович, Мисс Беларусь-2012, готовится стать Мисс мира-2012

На вопросы ведущей программы «Большой завтрак» на СТВ Ирины Хануник-Ромбальской отвечает «Мисс Беларусь-2012» Юлия Скалкович.

Наверное, тебе уже за эти две недели, которые прошли после конкурса, задавали огромное количество вопросов. Но знаю, что многих белорусов интересует, что это за деревня такая – Клейники, откуда ты родом, откуда родом и предыдущая Мисс Беларусь. Многие говорят, что это чуть ли не белорусская Рублевка. Это правда?

Юлия Скалкович, Мисс Беларусь-2012:

Деревня совершенно простая, обычная, в пригороде Бреста. Живут там хорошие люди. Я не могу сказать, что это Рублевка.

Говорили о том, что у вас какая-то вода особая, которой вы умываетесь, или какое-то единение с природой. Откуда столько красавиц на такую площадь?

Юлия Скалкович, Мисс Беларусь-2012:

Мне кажется, что это просто совпадение. Деревня совершенно обычная, никаких секретов у нас нет. Просто, наверное, мы много дышим свежим воздухом, кушаем здоровую еду. Поэтому так и получается.

Кстати, говорят, что ты для конкурса похудела чуть ли не на 10 кг и с помощью профессионального диетолога.

Юлия Скалкович, Мисс Беларусь-2012:

Я похудела на 6 кг. Мне действительно помогал в составлении моего рациона питания диетолог. Рацион очень удачный.

Что это за диета первой красавицы? Что туда входило и что надо исключить напрочь?

Юлия Скалкович, Мисс Беларусь-2012:

Я не могу сказать, что это какая-то жесткая диета. Это, на самом деле, просто набор принципов правильного питания. Я кушаю много фруктов, овощей, пью много зеленого чая, воды негазированной. Исключила из рациона сладкое, жареное, соленое, маринованное. В принципе, все. Но бывает, что балую себя конфетами.

Ты с такой любовью говоришь о родной деревне. Я смотрю, что все наши первые красавицы прошлых лет (и Хиженкова, и Антропова, и Литвинова) перебрались в столицу и сейчас работают здесь. Кто-то пиар-менеджером, кто-то в маркетинге. А ты все-таки захочешь остаться у себя в деревне или тоже переедешь в столицу?

Юлия Скалкович, Мисс Беларусь-2012:

Пока не знаю. Я учусь в Бресте, поэтому сначала хотелось бы доучиться спокойно. А пока планов на то, чтобы перебраться в Минск, нет. Потому что пока привязана к Бресту.

А ты думаешь тебе удастся доучиться в Бресте? За две недели ты, наверное, и дома не была.

Юлия Скалкович, Мисс Беларусь-2012:

Я очень на это надеюсь, потому что у меня в планах закончить архитектурный, работать по специальности. Поэтому для меня это очень важно.

Почему архитектура?

Юлия Скалкович, Мисс Беларусь-2012:

С детства любила, интересовалась искусством. Лет, наверное, с 10 начала вплотную к этому вопросу подходить: покупала различные журналы, смотрела передачи, читала много по этим вопросам. Поэтому, можно сказать, с такого молодого возраста я знала, что буду архитектором или дизайнером.

У тебя не будет проблем с обучением? Потому что я знаю, что ты чуть ли не хотела уйти из конкурса исключительно из-за того, что получила не ту отметку, которую хотела.

Юлия Скалкович, Мисс Беларусь-2012:

Я довольно серьезно отношусь к учебе, поэтому для меня это был один из факторов, из-за которых я хотела уйти. Но сейчас все нормально, я вернулась в университет. Все очень рады за меня, гордятся, поэтому проблем никаких нет. Есть очень хорошее отношение и готовность помочь и со стороны руководства университета, и со стороны преподавателей. Я это очень ценю, очень признательна.

В августе тебе предстоит ехать на конкурс «Мисс мира». Ты уже, наверное как-то начала подготовку. Что ты будешь делать, чем будешь удивлять?

Юлия Скалкович, Мисс Беларусь-2012:

По правде говоря, этим вопросом я еще вплотную не занималась. Сейчас буду подучивать иностранные языки, потому что понимаю, что это неотъемлемая часть этого конкурса. Буду ходить в тренажерный зал. Но пока конкретных планов нет.

И дефиле будешь заниматься. Насколько я понимаю, ты же до этого не была моделью. Это сейчас на тебя посыплются, наверное, контракты и предложения.

Юлия Скалкович, Мисс Беларусь-2012:

Хочется верить.

Я знаю, что на конкурс тебя привел твой молодой человек. Может, это был хитрый ход с его стороны: тебе же сейчас два года нельзя выходить замуж?

Юлия Скалкович, Мисс Беларусь-2012:

Не знаю, у нас все замечательно. Я думаю, что два года отсрочки нашего приятного события нам не повредят.

Но он теперь не жалеет, что привел тебя?

Юлия Скалкович, Мисс Беларусь-2012:

Нет, думаю, не жалеет. Ему очень приятно. В тоже время, мне кажется, есть ревность.

А как ты постараешься его ограждать от этого? С собой возьмешь на конкурс?

Юлия Скалкович, Мисс Беларусь-2012:

Я и раньше подчеркивала ему, что нет ничего такого, что может повредить нашим отношениям. Поэтому, я думаю, что конкурс тоже не станет этому причиной. Все будет хорошо, я считаю.

Это правда, что ты после конкурса приехала чуть ли не ночью, тихонько пробралась, отключила телефон и постаралась немного отдохнуть, не выходить на связь с внешним миром?

Юлия Скалкович, Мисс Беларусь-2012:

Нет, это немного утрировано. Я приехала, а меня встречала вся деревня. У нас там был, можно сказать, второй День деревни: все праздновали, отмечали, были салюты, фейерверки, запускали в небо китайские фонарики. Все приходили с цветами, поздравляли, очень радовались за меня.

А прошлая «Мисс Беларусь», которая тоже из вашей деревни, тоже тебя поздравила?

Юлия Скалкович, Мисс Беларусь-2012:

Она лично меня не поздравляла, но я читала ее отзывы. Она посредством интервью меня поздравила.

От друзей какой-то зависти не видишь?

Юлия Скалкович, Мисс Беларусь-2012:

Я не замечаю, но мне кажется, что все довольно доброжелательно относятся, поздравляют, поддерживают.

Вообще, для чего ты шла на конкурс? Что ты хотела доказать, может быть, себе, другим? И достигла ли ты вот этой цели?

Юлия Скалкович, Мисс Беларусь-2012:

Я шла на конкурс не по собственному желанию, меня туда буквально за руку привели. Для меня участие в конкурсе никогда не было способом самореализоваться, что-то самой себе доказать. Да, это было интересным опытом, мне хотелось попробовать что-то новое, посмотреть на эту индустрию красоты, если так можно сказать, изнутри. Я не могу сказать, что, когда я пришла на кастинг, я была уверена, что вообще пройду туда. Тем более я не могла ожидать, что возьму какой-то титул.

В процессе самого участия в конкурсе, может быть, и закрадывались мысли о том, что может быть титул, но у меня никогда это не было целью. Я к этому по-философски относилась, старалась думать так: «Конкурс – это хорошо, участие, хорошая школа жизни, потому что столько девушек рядом, и тяжелые отношения из-за того, что все на нервах». Приходилось находить выход из различных сложных ситуаций.

Для меня это стало хорошей школой в том плане, что мне пришлось разлучиться с моими родными. Я все-таки выдержала это расставание. Я к этому конкурсу подходила больше с такой стороны, чем как к возможности стать «Мисс Беларусь».