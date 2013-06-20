Новости Беларуси. Все 27 участниц конкурса «Мисс Минск-2013» выходят в финал. Такое решение было принято 20 июня учредителями конкурса. Для красавиц новость стала настоящим сюрпризом: ведь за престижный титул должны были бороться только 25 девушек.

20 июня конкурсантки встретились с мэром Минска. Николай Ладутько пожелал всем участницам успеха.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Конкурс – это продемонстрировать то прекрасное начало нашего города. Поэтому это прекрасные молодые девушки. Это символ сегодняшнего дня и завтрашнего. Символ красоты, чистоты, ума, уверенности – это всё конкурс «Мисс Минск-2013». Я желаю всем вам победу в этом конкурсе, и пусть у всех вас все сложится очень и очень удачно.

Девушки, которые мечтают стать лицом города, интересовались его перспективами. Спрашивали о возведении спортивных объектов, строительстве третьей ветки метро, сохранением зеленых зон. Ну и, конечно, не могли обойти и сам конкурс, спросили у мэра - какой на его взгляд должна быть «Мисс Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Флорентина Крачун, финалистка конкурса «Мисс Минск-2013»:

Очень интересен был ответ. Мне понравилось, что мэр выразил ко всем нам симпатию, сказал, что мы все достойны, что мы нежные, и что каждая девушка могла бы стать «Мисс Минск-2013».

Екатерина Скалабан, финалистка конкурса «Мисс Минск-2013»:

Все девушки стараются, все достойны быть в финале. И поэтому мы все радовались, когда узнали, что все пройдут в финал.