Валентин Юдашкин: То ли я в Милане, то ли в Минске – ощущения одни и те же. Я у вас остаюсь

Валентин Юдашкин, кутюрье, заслуженный деятель искусств России: В Минске всегда такое ощущение, что тебя любят, тебя ждут. И чувство взаимное, мы везли ровно то, что показывали в Париже, в Нью-Йорке. Все волновались, что коллекция темная, но мы не хотели ее не под кого подделывать.

Минчане, как молодежь и в Париже, и в Венеции, и в Риме, вся молодежь одета, я думаю по системе «сайтов». Когда они входят в интернет, они понимаю, что делают и как одеты.

В Минске есть свое лицо. Минск для меня солнечный, гостеприимный город. Все теплые оттенки, которые только существуют, Минску к лицу. А главное – подчеркивают красоту и историчность, которая есть у города.

К счастью, я смог увидеть архитектуру. Редкий город, в котором сохранилось столько послевоенных памятников. Сталинский ампир, как его называют, у нас в Москве сохранились считанные здания, которые имеют историческое наследие. Поэтому приятно приехать уже в искусствоведческую поездку, чтобы посмотреть фрески, живопись тех лет. Может быть, сделать альбом.

Центр всегда красив, я счастлив, что походил по городу, когда уже были клумбы. И мне теперь хочется увидеть немного ночного, подсвеченного Минска.