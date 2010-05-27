Валентин Юдашкин: То ли я в Милане, то ли в Минске – ощущения одни и те же. Я у вас остаюсь

Минчане, как молодежь и в Париже, и в Венеции, и в Риме, вся молодежь одета, я думаю по системе «сайтов». Когда они входят в интернет, они понимаю, что делают и как одеты.
В Минске есть свое лицо. Минск для меня солнечный, гостеприимный город. Все теплые оттенки, которые только существуют, Минску к лицу. А главное – подчеркивают красоту и историчность, которая есть у города.
К счастью, я смог увидеть архитектуру. Редкий город, в котором сохранилось столько послевоенных памятников. Сталинский ампир, как его называют, у нас в Москве сохранились считанные здания, которые имеют историческое наследие. Поэтому приятно приехать уже в искусствоведческую поездку, чтобы посмотреть фрески, живопись тех лет. Может быть, сделать альбом.
Центр всегда красив, я счастлив, что походил по городу, когда уже были клумбы. И мне теперь хочется увидеть немного ночного, подсвеченного Минска.