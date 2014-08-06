Уличная мода: Как выразить свой индивидуальный стиль и стать примерным студентом?

Все вступительные экзамены успешно сданы, и теперь самое время расслабиться…

Но совсем скоро начнётся иная жизнь – горячая, насыщенная новыми знакомствами, интересными фактами, очень увлекательной и познавательной информацией, которая пригодится в дальнейшем...

Новых, «свежеиспеченных» студентов волнует один серьёзный вопрос: мода. Что одеть в университет? Ведь, если школа – была местом детства и «переходного возраста», то высшее учебное заведение – это совсем иной подход к вопросу одежды. Нужно быть одновременно и строгим, и взрослым, но при этом оставаться молодым, ярким и стильным. К тому же появляется возможность через свой стиль выразить свою самостоятельность.