Уличная мода: Как выразить свой индивидуальный стиль и стать примерным студентом?

Все вступительные экзамены успешно сданы, и теперь самое время расслабиться…
Но совсем скоро начнётся иная жизнь – горячая, насыщенная новыми знакомствами, интересными фактами, очень увлекательной и познавательной информацией, которая пригодится в дальнейшем...
Новых, «свежеиспеченных» студентов волнует один серьёзный вопрос: мода. Что одеть в университет? Ведь, если школа – была местом детства и «переходного возраста», то высшее учебное заведение – это совсем иной подход к вопросу одежды. Нужно быть одновременно и строгим, и взрослым, но при этом оставаться молодым, ярким и стильным. К тому же появляется возможность через свой стиль выразить свою самостоятельность.
Некоторые студенты, желающие выделить себя из общей массы, отдают предпочтение одежде кислотных оттенков, ультракоротким мини с футбольными ботфортами под манеру английских студентов, рваные джинсы… Всё это вызывает недоумение и негативное отношение у окружающих их людей. Это в первую очередь касается взрослых учителей и преподавателей. Здесь это неуместно. Нужно быть сдержанным. Тактичным. Здесь присутствует деловая атмосфера. Поэтому и стиль должен быть соответствующим...