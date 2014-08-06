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Уличная мода: Как выразить свой индивидуальный стиль и стать примерным студентом?

06 августа 2014 20:12
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Все вступительные экзамены успешно сданы, и теперь самое время расслабиться…

Но совсем скоро начнётся иная жизнь – горячая, насыщенная новыми знакомствами, интересными фактами, очень увлекательной и познавательной информацией, которая пригодится в дальнейшем...

Новых, «свежеиспеченных» студентов волнует один серьёзный вопрос: мода. Что одеть в университет? Ведь, если школа – была местом детства и «переходного возраста», то высшее учебное заведение – это совсем иной подход к вопросу одежды. Нужно быть одновременно и строгим, и взрослым, но при этом оставаться молодым, ярким и стильным. К тому же появляется возможность через свой стиль выразить свою самостоятельность. 

Некоторые студенты, желающие выделить себя из общей массы, отдают предпочтение одежде кислотных оттенков, ультракоротким мини с футбольными ботфортами под манеру английских студентов, рваные джинсы… Всё это вызывает недоумение и негативное отношение у окружающих их людей. Это в первую очередь касается взрослых учителей и преподавателей. Здесь это неуместно. Нужно быть сдержанным. Тактичным. Здесь присутствует деловая атмосфера. Поэтому и стиль должен быть соответствующим...

# Мода в Беларуси # Мода # Уличная мода

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