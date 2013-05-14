Тренд весеннее-летнего сезона - одежда в горошек! Модный мастер-класс от стилиста

Как тонкий аромат Шанель. Женственный, романтичный горошек и образ утонченной парижанки - классика на все времена. «Мода в крапинку» известна еще с 18 века, а вот оду популярности ей воспел Кристиан Диор в 50 годы. Фильм «Завтрак у Тиффани» и платьице в горошек Одри Хепберн до сих пор – эталон для модниц и источник вдохновения именитых кутюрье.

От классического образа кинодивы 60-х с жемчужными горошинами до абстрактных геометрических принтов-галактик и феерий ярких шаров. Элегантный монохром, радужные чистые цвета, разный диаметр и форма. Мировой подиум этого сезона буквально усыпан горошинами на любой вкус. Особый шик – вытянутые горохи в форме капель.

Белорусские дизайнеры на весеннее-летний сезон также рекомендуют очаровательный принт «полька дот». Коллекция Анастасия Миранович – современные образы стиляг. Сочные вкусные цвета, юбки-колокольчики с завышенной талией, узкие брюки по щиколотку и гороховое настроение! От элегантных и деловых луков до кукольных и озорных образов. Быть «принцессой на горошине» актуально всегда, главное подобрать нужный фасон и выбрать подходящий рисунок. Модный мастер-класс специально для вас!

Катя Герман, стилист:

Могу сказать, что больше двух вещей в своем гардеробе в горошек не стоит иметь. Это не значит, что сейчас нам нужно облачиться и щеголять по улицам. Крупный горошек подойдет девушку с хрупким телосложением, потому что горох – крупный круг, это все-таки будет нас расширять. Здесь крупные горохи, но летящая ткань, что спасет ситуацию, если ваша фигура далека от идеалов . Можно скрадывать за счет ткани, выбирайте летящие ткани, более легкие, которые хорошо драпируются.

Мелкий нежный горошек классических расцветок - универсальный, стройнит и придает изящности любой девушке. Самое главное правило в геометрической моде – вещь в горошек должна быть в комплекте одна! Составим несколько летних луков.

Катя Герман:

Здесь хорошо представлен яркий горошек, хорошо смотрится сочетание цветов. Горох на первом плане нежели фон. Поэтому, одевая низ к этому комплекту, вы должны помнить, что он уже не может быть таким ярким, как верх. Достаточно строгая рубашка, я здесь вижу шоколадного цвета шорты, также сюда могут подойти брюки. Добавит легкости и женственности высокий каблук.

Выбор аксессуаров для одежды в горошек – дело тонкого вкуса. Угловатые украшения противопоказаны. Гармонично будут выглядеть округлые и овальные акценты, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Катя Герман:

Можем обратить внимание – горох мелкий, здесь легче, потому что, если бы он был крупный , с аксессуарами нужно было поступать по-другому. Здесь цветовая гамма беж и коричневый, к нему отлично подходит цвет бирюзы, т.е. он является таким акцентом. Если вы подбираете аксессуары к вещи в горох – главное не переборщить.