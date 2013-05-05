Станет ли Беларусь европейской столицей моды?

Новости Минска. В 1948 году в послевоенном Минске по улице Советской открывают Дом моделей. Текстильное предприятие ежегодно выпускает по 2,5 тысячи изделий в год. Дом моделей становится культовым местом для модниц. На показы новых коллекций хитовых фасонов 50-х минчанки ходят также воодушевленно, как в театр. В 60-е гардеробы горожан пополняет разнообразный ассортимент обуви и трикотажа.

Современный центр моды, бывший Дом моделей, неизменно задает тенденции для преображения. Однако с начала 60-х у него появилось немало достойных коллег: фестивали «Мельница моды», «Дзікавата», «Мамонт». Проходят сезонные фешн-маркеты.

В конце апреля откроет 7 сезон Белорусская неделя моды. Наконец-то Минск примерил платье модной столицы. С 2 по 6 апреля на площадке Национального художественного музея объединились талантливые дизайнеры и слились воедино искусство, история и современность.

Новый амбициозный проект MSK Fashion Week еще раз подтверждает: отечественная фешн-индустрия за последние 5 лет значительно выросла. Но за рубежом, по-прежнему, на слуху - единицы. Организаторы Минской недели моды стремятся максимально приблизить страну к европейскому уровню и сделать наших дизайнеров востребованными не только у себя на родине. Фишкой проекта стал визит байеров из Польши, Москвы, Парижа и Лондона.

Ирина Кожемякина, организатор Минской недели моды, директор модельного агентства:

Мы хотим, чтобы Неделя моды стала открытой дверью в будущее для наших дизайнеров, чтобы это был не просто показ, который ничем не заканчивается, просто порадовал глаз, а чтобы была перспектива, чтобы люди могли развиваться.

Кирилл Позняков, директор Минской недели моды:

Наша Неделя моды анонсируется в 6 странах Европы, а это большой прорыв, это большое дело, что наших дизайнеров могут посмотреть люди в Европе, могут оценить. Очень тесное сотрудничество у нас сейчас с Англией и со Швецией.

От прет-а-порте до моды от-кутюр, провокационных показов и философских спектаклей. К примеру, дизайнерские рассуждения о смысле жизни от Алены Левонюк. В прошлом году именно на ее показ на Белорусской неделе моды приехало голландское телевидение, что стало настоящим прорывом.

Модные платья и комбинезоны из яркого ажурного кружева, а также хитовые в этом сезоне прозрачные клатчи и украшения из пластика. Экспрессивно и неординарно.

«Рок-опера» от молодого дизайнера и режиссера-постановщика Минской недели моды Леора Гофмана собрала толпу зрителей. Вскоре дизайнер будет покорять миланскую Неделю моды. Достойная коллекция – микс, милитари и кэжуал. Каждый комплект продуман, как по расписанию. От стильных пальто и курток с кожаными рукавами и накидками, модного сочетания бархата и кожи до романтичных комбинезонов, платьев и юбок с воланами. За каталогом тенденций – драмы и потери любимого человека во время войны, про которую дизайнеру рассказали родные еще в детстве.

Организаторы первой столичной Недели моды постарались воссоздать полезную фешн-атмосферу. Мастер-классы, семинары в области фото, стиля, визажа и парикмахерского искусства от ведущих специалистов и зарубежных коллег проходили в режиме нон-стоп, как и показы. Хотя бы в музее наступила настоящая весна. Стильные образы гостей Недели моды радовали ничуть не меньше, чем подиумные выходы.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Я думаю, што далей мы гэта свята беларускай моды будзем падтрымліваць і актыўна пазіцыяніраваць. Я думаю, што гэта першы крок. І глубока сімвалічна, што менавіта са сцен Нацыянальнага мастацкага музея мы, такім чынам, сумесна з нашымі партнерамі, суседзямі, з мадэльерамі і салонамі Польшчы, Літвы будзем разам працаваць у гэтым накірунку мастацтва.

От одного до другого показа – всего час! Такой график с забегом на каблуках выдержит далеко не каждый. Но вдохновляющая атмосфкера музея и портреты классиков задали позитивный настрой.

Молодой и креативный дизайнер Апти Эзиев своим лондонским панком покорил даже строгих экскурсоводов музея. И неудивительно: продумать оборазы до деталей, стильная фурнитура на одежде и аксессуарах – ручная работа дизайнера.

Апти Эзиев, дизайнер:

Мужчина всегда таскал металл, железо, и поэтому это плавно перетекло в железную фурнитуру. Вот, что я людям хотел показать: человек должен оставаться всегда человеком, мужчина – мужчиной, женщина – женщиной.

Минскую недлю моды планируют сделать традиционной и проводить 2 раза в год, объединить опытных и молодых дизайнеров, открыть новые имена в фешн-индустрии, привлечь в Минск экспертов со всего мира и превратить наш город в полноценную столицу моды – такие амбициозные задачи у руководства проекта, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Ирина Кожемякина, организатор Минской недели моды, директор модельного агентства:

Мы надеемся, что это только начало, что у нас получится проложить дорогу в Европу и дальнее зарубежье, и всем остальным дизайнерам тоже.