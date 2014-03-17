Почему Валентин Юдашкин восхищается оренбургскими пуховыми платками?

Диана Галех, корреспондент СТВ:

Оренбургский пуховый платок — символ женственности, тепла и уюта. Неспроста он так любим русскими красавицами. Да и во всем мире оренбургский пуховый платок высоко ценится среди законодателей и знатоков моды.

Тонкий, словно паутинка. Изящный, как пушинка.

Палантин размером в несколько квадратных метров без труда можно протянуть через обручальное кольцо. Секрет такой легкости кроется в пухе специальной породы коз.

Из него при прядении вытягиваются тончайшие нити, из которых трудолюбивые мастерицы кропотливо создают настоящие рукотворные шедевры.

Елена Неведомская, старший научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Национального исторического музей Республики Беларусь:

Сначала вычесывают данный пух данных коз. Потом получается ниточка, тонкая-тонкая ниточка, которая на основу либо шелковую нить, либо хлопчатобумажную. Уже с ними и вяжется данное изделие.

Оренбургский пуховый платок, как и тульский самовар, матрешка — один из символов России.

Пуховязальный промысел зародился в Оренбургском крае еще в 18 веке.

Сначала мастерицы делали этот важный на тот момент предмет гардероба для себя, потом приступили к массовому производству. Нити искусно вплетало в пряжу практически все женское население, начиная с восьмилетнего возраста. И вскоре оренбургский пуховый платок покорил ценителей прекрасного во всем мире.

Елена Неведомская, старший научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Национального исторического музей Республики Беларусь:

В середине 19 века французы попытались породу коз с оренбургского края для того, чтобы можно их было развести у себя во Франции. Этот замысел у них не получился, так как порода, которая используются для получения пуха, только в определенных климатических условиях возможно ее разведение. И французские условия не подошли для этого.

Оренбургские пуховые платки стали популярны не только среди простых людей, но и высокопоставленных особ. К примеру, княгиня Мария Павловна лично попросила доставить ей две шали, которые связали казачки оренбургского казачьего войска. Не остался равнодушным к изящным платкам и император Николай 2-ой. Он лично встречался с мастерицами, которые продемонстрировали ему все свои таланты и умения в пуховязальном промысле.

Елена Неведомская, старший научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Национального исторического музей Республики Беларусь:

Здесь используется пух, шелковая нить в основе. Это современного автора работа, предоставленная из Оренбургского областного музея изобразительных искусств.

Чтобы создать один платок, у мастерицы уходит немало времени и терпения. Поэтому сегодня пуховые палантины и шали часто изготавливают на специальных машинах. Они гораздо дешевле рукотворных изделий. Правда, не могут заменить тепло человеческих рук вязальщицы. В наши дни оренбургские платки, возможно, и не так популярны, как столетие назад, но все равно, они не утратили свою актуальность и необыкновенную красоту.

Елена Неведомская, старший научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Национального исторического музей Республики Беларусь:

Существует даже день в самом Оренбурге, когда договариваются, что в этот момент все выходят женщины в оренбургских платках. Это такой фестиваль своеобразный.

Оренбургскими пуховыми платками восхищаются дизайнеры и модельеры с мировым именем. К примеру, Валентин Юдашкин. Ведь для большинства женщин — это не просто аксессуар, который способен согреть, а модный винтажный предмет гардероба. И сегодня интерес к рукотворным шедеврам снова возвращается с новой силой, сообщили в программе «Утро.Студия хорошего настроения» на СТВ.