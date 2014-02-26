Почему современные мужчины обращаются к брадобреям?

Новости Беларуси. Традиция похода к брадобрею, как и сама профессия, практически вымерла с появлением более простых и безопасных бритв. Впрочем, как известно, все хорошее возвращается, и особый ритуал бритья снова входит в моду.

Но даже не модные тенденции популяризировали опасное бритье, а, скорее, сам процесс, который доставляет несомненное удовольствие по сравнению с более современными аналогами бритвенных станков, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

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