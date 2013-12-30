Папа Римский Франциск признан самым стильным мужчиной 2013 года

Новости Ватикана. Папу Римского Франциска назвали самым стильным мужчиной 2013 года. По мнению критиков, стиль понтифика полностью отражает его мировоззрение и он вкладывает много смысла в свою одежду.

Роскошные ювелирные изделия и меховые накидки, которые предпочитали предшественники Франциска, уступили место более скромным одеяниям, что говорит о приближенности понтифика к жизни простых людей. Папа Франциск даже отказался переехать в официальную резиденцию – Апостольский дворец, оставшись жить в своей скромной квартире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.