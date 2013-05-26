Начались кастинги конкурса красоты «Мисс Минск-2013»

Новости Беларуси. В столице начали выбирать участниц конкурса «Мисс Минск-2013». В первый день кастинга девушки старались удивить жюри не только своими внешними данными, но и творческими способностями. За несколько минут презентации участницы успевали и спеть, и станцевать, сделать из воздушных шаров цветы и даже продемонстрировать приемы из разных видов единоборств. Столичным красоткам также предстояло показать дефиле в купальниках и ответить на каверзные вопросы авторитетного жюри, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Извечный женский вопрос «Что надеть?». Сегодня ответ Мария ищет дольше, чем обычно. Кастинг на конкурс красоты решила пройти впервые. Ради этого даже поменяла сдобные завтраки на каши. Небольшая физкульт-разминка, минимум макияжа, последний штрих — уверенность, что она самая обаятельная и привлекательная.

Мария Смаргун, участница кастинга:

Я никогда не ходила на такие кастинги. Очень волнуюсь. Но я уверена, что должна пройти кастинг, потому что я самая лучшая.

Первая претендентка на титул первой красавицы столицы. Марии достается номер 1. Анкета. Ростомер. Будущая «Мисс Минск» должна быть минчанкой, не ниже 170 см, не старше 25 лет, не замужем. После регистрации выход к жюри. Приглянувшихся попросят появиться еще раз — в купальнике.

Мария Смаргун:

Хотела, конечно, понравится жюри. Кажется, сначала все нормально, никаких волнений, но когда встала перед членами жюри, волнение нахлынуло.

Анастасия Юхновец, участница кастинга «Мисс Минск-2013»:

Учувствовать в конкурсе «Мисс Минск» - это для меня что-то глобальное и необычное. Я хочу просто показать себя, чтобы родители мною потом гордились.

Здесь девчонки томятся в ожидании перед выходом. Все, конечно, очень волнуются. Ведь за этой ширмой у каждой красавицы есть всего пара минут, чтобы произвести впечатление на жюри. И тут в ход идут не только дефиле и ослепительные улыбки, но и таланты. Девушки демонстрируют свои самые яркие умения.

Диана Реентович:

Я, например, рисую. Занимаюсь дизайном фотографий. Принесла свои рисунки.

Но только песнями и танцами жюри не удивишь. Участницы старались поразить и приемами вольной борьбы, и букетами из воздушных шаров.

За кулисами группа поддержки. Даша болеет за сестру. Самой поучаствовать в кастинге не позволяет семейное положение.

Дарья Цейко:

Я болею за сестру в творческом номере. Мы надеемся победить, сорвать кучу оваций и аплодисментов.

«Мисс Минск-2011» Ульяна Волоховская после победы народную любовь ощутила в метро. Люди то и дело норовили подойти и рассказать, что болели за нее. За 2 года после конкурса модельная карьера титулованной красавицы пошла в гору. После того, как Ульяна передаст корону новой «Мисс Минск», отправится покорять фэшн-индустрию в Малайзию и Италию. Пока вспоминает, как не растерялась, на своем первом кастинге.

Ульяна Волоховская, «Мисс Минск-2011»:

Пришла на кастинг. Мы были за кулисами, слышу девочки поют, кто-то танцует, аплодисменты раздаются. Думаю, Господи, что же я буду делать?! Я баскетболом занимаюсь, рисую, но с собой-то ничего нет! А я говорю, знаете, я стишок Вам расскажу. Я серьезное лицо сделала и говорю: "Муха села на варенье, вот и все стихотворенье!"

Обрывать горячую линию проекта потенциальные «мисс» начали как только в эфире «Столичного телевидения» появился первый ролик с приглашением девушек на конкурс. Желающие поучаствовать создали ажиотаж и в группах в соцсетях. Список злободневных конкурсных вопросов возглавляют требуемые параметры.

Цель кастингов — найти не просто модель 90-60-90, а лицо столицы, красивое и внутри, и снаружи. К фото и телегеничной внешности должна прилагаться харизма и творческая индивидуальность. Хотя строгие судьи не стесняются указывать и на недостатки во внешности — кого-то отправляют похудеть, кого-то подрасти. Особо упорных это не останавливает. Самые уверенные в себе претендентки на корону штурмуют жюри по несколько раз.

Анастасия Гузель-Ганиева, продюсер проекта «Мисс Минск-2013»:

Из опыта - в жюри весело. Жюри всегда с хорошим настроением. Иногда приходят такие очень упорные девушки, которые говорят возьмите меня, и все. Почему? Потому что я достойна. И она не уходит, пока ей не скажешь «да». Бывали и такие случаи, но на них у нас работает охрана. Правда бывают такие девушки, которые считают что своим упорством она добьется, чтобы мы ее взяли.

Малика Джумаева из тех, кто заслуженно добилась немалого. Сегодня «Вторая вице-мисс Минск-2011» уже по другую сторону экрана. После участия в конкурсе девушка успела кардинально поменять профессию — из бухгалтеров в телеведущие.

Малика Джумаева, «Вторая вице-мисс Минск-2011»:

Путь мой для того, чтобы прийти на экран и стать телеведущей хотя бы рубрики своей, очень длительный. Я ходила на курсы, занималась техникой речи. Это очень сложный процесс. Это не так просто, что ты пришел, стал в экран и говоришь. Всем девушкам, которые придут на кастинги и думают, стоит ли идти не стоит, я советую, обязательно стоит. Это лишний раз может быть что-то изменит в жизни настолько, что они себе даже не представляют. Вот, например, как в моей жизни произошли такие глобальные изменения.

В этом году у конкурса Мисс Минск впервые появился свой символ — папараць-кветка. Найти ее в таком цветнике у жюри определенно проблем не будет.

Анастасия Гузель- Ганиева, продюсер проекта «Мисс Минск-2013»:

Сам конкурс «Мисс Минск» в этом году будет масштабнее, чем в 2011, чем в 2009, потому что через каждые 2 года мы действительно набираем обороты. Конкурс имеет хорошую репутацию. Девочки к нам стремятся, девочки у нас самые лучшие.

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