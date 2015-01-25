Мода весна-лето-2015: возвращение в 70-е, замша, широкие брюки, белый и канареечно-желтые цвета

Каждый модный сезон в своих силуэтах и оттенках непременно делает реверанс в сторону прошлого. Не станет исключением и 2015-й.

В год синей козы в фаворе – 70-е годы прошлого века. Струящиеся платья макси и смелые декольте, приталенное пальто с поясом, широкие брюки и круглые очки в грубой оправе. Все это обещает стать «must have» предстоящего сезона.

Однако обо всем по порядку.

Приветом из 70-х станет возвращение в гардеробы модниц одежды из замши. Замшевые пальто и куртки, платья и даже брюки на пике популярности у многих модельеров.

Тонкая цветная замша – роскошная и умопомрачительно непрактичная – один из главных трендов-2015.

К поклонницам откровенных нарядов и обладательницам безупречных фигур мода в нынешнем сезоне особенно благосклонна. Прозрачный шифон и провокационное кружево появились в коллекциях многих топ-дизайнеров. Образы хрупких принцесс хиппи и воздушных эльфов завоевывают сердца не только поклонников фэнтези, но и завзятых модниц.

Нестареющей классикой остается деним. В этом сезоне самыми актуальными будут легкие джинсовые ткани, как можно более светлые и тонкие. Напоминаем: в почете женственность и легкость.

На подиумы вышли джинсовые платья и сарафаны, юбки макси, объемные жакеты-кимоно и широкие брюки.

Одна из главных тенденция прошлых лет – белый – по-прежнему актуальна. А вот приятной неожиданностью стала внезапная любовь дизайнеров к канареечно-желтому. Именно этот солнечным цвет обещает стать главным открытием сезона-2015.

И, наконец, триумфальное возвращение к классике. Одним из главным трендов весна-лето-2015 стали широкие брюки, причем в самых разных вариантах: от моделей из тонкого денима, стильных твидовых и велюровых вариантов до пижамных шароваров из китайского шелка.

Заметим, что длина брюк непринципиальна. Одинаково востребованы как модели до щиколотки, так и модель в пол, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.