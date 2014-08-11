Миссис мира-2014. Титул завоевала мать троих детей, 28-летняя россиянка Юлия Ионина

Новости России. Титул и право называться самой красивой женщиной планеты завоевала 28-летняя жительница Санкт-Петербурга Юлия Ионина.

Мать троих детей руководит благотворительным фондом «Красота и Милосердие», на данный момент получает второе высшее образование по специальности «юриспруденция».

Юлия Ионина (в социальной сети):

Я безумно счастлива!!!!!!!!!! спасибо вам огромное за поддержку и поздравления!!!!!!!!

Юлия признается, что эта победа очень значима как для нее в частности, так и для всей России.

Кстати, этот титул далеко не первый в карьере успешной модели и молодой мамы. Два года назад она одержала убедительную победу на конкурсе «Миссис Санкт-Петербург».

Юлия Ионина:

В 2012 году я победила в конкурсе «Миссис Санкт-Петербург», в 2013 году получила титул «Миссис Россия Северо-Запад» и победила в международном конкурсе «Миссис Балтия 2013». Постоянно принимаю участие в рекламных съемках, являюсь лицом фитнес-клуба «NewTone» и мехового модного дома NVersio by by Ekaterina Bystreevskaya. Сыграла главную роль в фильме «One Day» для Фестиваля Каннские Львы, который будет показан этим летом.

Среди хобби Юлии – верховая езда, стрельба, квадро- и гидроциклы.

Отправлялась в Эквадор 29-летняя мама не за победой. В одном из интервью она призналась, что рассчитывает, что участие в конкурсе «Миссис мира» позволит привлечь больше инвесторов в фонд, чтобы сделать деток, действительно нуждающихся в помощи, немножечко счастливее.

Конкурс красоты завершился минувшей ночью в Эквадоре. На звание самой красивой замужней женщины планеты претендовали 40 конкурсанток.

«Миссис мира» проводится с 1985 года.

Участницы из России становились его победительницами дважды – в 2006 и 2009 годах.

Юлия Ионина в фильме «One Day». Backstage со съемок. Смотрите видео!