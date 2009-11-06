«Мисс зрительских симпатий» Марина Некрасова отправляется в Париж

Чтобы поездка удалась, компания «Белавиа» и посольство Франции решили помочь с оформлением виз.

Оказывается, красота не только спасает мир, но и помогает сбываться заветным мечтам. После участия в конкурсе «Мисс Минск 2009» и получения титула «Мисс зрительских симпатий», Марина Некрасова стала счастливой обладательницей поездки в Париж на двоих от Национальной авиакомпании «Белавиа». Однако на этом сюрпризы не закончились — чтобы билеты не пропали, а поездка удалась - компания решила помочь и с оформлением виз.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора по маркетингу Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Мы получили положительный ответ от посольства Франции, от советника по культуре, в этом ответе мало того, что гарантируется выдача виз, еще там указано, что данные визы будут выданы бесплатно.

Людовик Руайе, советник по сотрудничеству и культуре Посольства Республики Франция в Республике Беларусь

Я считаю, что происходит очень интересный обмен. Потому что красота славянских девушек ценится во Франции.

Пока Марина подбирала наряды для путешествия в Париж и думала где побывать вначале — в Лувре или на Монмартре, она даже не представляла, сколько людей помогли воплотить её мечты в жизнь. Радостную новость минской красавице принесла телекомпания «СТВ». Сперва Марина не поверила нашим словам и решила, что это шутка.

Марина Некрасова, Мисс зрительских симпатий конкурса «Мисс Минск 2009»:

Да, я была очень рада выиграть поездку в Париж в конкурсе «Мисс Минск». Оставалась дело за немногим: собрать документы, сходить в Посольство Франции в Республике Беларусь, а оттуда такая радостная новость, виза оказалась бесплатная. Я думаю, что за мою красоту.

Обмен красотой между странами Беларусь – Франция состоится 1 декабря, когда одна из красивейших девушек нашей столицы посетит один из прекрасных городов мира.