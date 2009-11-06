Новости по тегу #Спецпроект СТВ - Мисс Минск 2009

Чтобы поездка удалась, компания «Белавиа» и посольство Франции решили помочь с оформлением виз.
Сразу после шоу на пресс-конференции финалистки и члены жюри поделились эмоциями и ответили на вопросы журналистов.
Приз – 10 000 000 рублей.
Красавица получила билет в Париж на двоих.
Телеверсию финала «Мисс Минск 2009» вы сможете посмотреть в это воскресенье после информационно-аналитической программы «Неделя» на телеканале СТВ.
Первый в истории конкурс красавиц был организован в Бельгии еще в 1888 году.
Финалистки проекта «Мисс-Минск» посетили стартовый матч чемпионата Беларуси по хоккею - «Юность» - «Гомель».
Известный белорусский модельер отметил, что хотел бы видеть на конкурсе не только красивых, но и интеллектуально развитых минчанок.
Ещё один отборочный кастинг конкурса «Мисс-Минск» прошёл в Национальной школе красоты.
Канал СТВ раскрывает подробности встреч с претендентками на корону (ФОТО+ВИДЕО)
Имя самой красивой минчанки станет известно в преддверии Дня города.
Самые стройные и обаятельные девушки нашего города в проекте Мисс Минск 2009
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