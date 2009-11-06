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Новости по тегу #Спецпроект СТВ - Мисс Минск 2009

06 ноября 2009 20:26

«Мисс зрительских симпатий» Марина Некрасова отправляется в Париж

11 сентября 2009 14:14

Мисс Минск: Пресс-конференция

10 сентября 2009 21:30

«Мисс Минск-2009» стала Кубракова Мария

Зрители проголосовали за Некрасову Марину
10 сентября 2009 21:28

Зрители проголосовали за Некрасову Марину

10 сентября 2009 14:35

Мисс Минск: Финал

09 сентября 2009 13:43

Всемирный день красоты

03 сентября 2009 17:40

Финалистки «Мисс Минск» сходили на хоккей

23 августа 2009 17:25

Иван Айтплатов о кастинге «Мисс Минск-2009»

23 августа 2009 14:17

Поиск самой красивой минчанки продолжается

19 августа 2009 18:39

Мисс Минск-2009: подробности кастингов

16 августа 2009 13:43

Сегодня пройдет первый кастинг на звание «Мисс Минск»

Мисс Минск - 2009. График кастингов
13 августа 2009 16:11

Мисс Минск - 2009. График кастингов