Новости по тегу #Мисс Минск - 2009

Чтобы поездка удалась, компания «Белавиа» и посольство Франции решили помочь с оформлением виз.
Марина Некрасова в гостях у программы «Большой завтрак».
Победительницей городского конкурса красоты и таланта "Мисс Минск 2009" стала 18-летняя Мария Кубракова - студентка Белорусского государственного университета культуры и искусства.
Приз – 10 000 000 рублей.
Красавица получила билет в Париж на двоих.
Телеверсию финала «Мисс Минск 2009» вы сможете посмотреть в это воскресенье после информационно-аналитической программы «Неделя» на телеканале СТВ.
10 сентября – финал «Мисс Минск 2009».
Самые стройные и обаятельные девушки нашего города в проекте Мисс Минск 2009
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