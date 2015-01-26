Мисс Вселенная-2014. Украинка Диана Гаркуша завоевала титул вице-мисс

Новости США. 20-летняя украинка Диана Гаркуша на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» завоевала титул второй «Вице-мисс». Финал конкурса завершился сегодня утром в знойном Майами.

Титул победительницы конкурса достался красавице из Колумбии. Больше информации и фото смотрите здесь.

На конкурсе национальных костюмов украинка Диана Гаркуша вышла в образе «Невесты войны». Наряд запомнился и жюри, и зрителям грандиозного шоу. Дизайнер Людмила Бушинская намеренно создала трагический образ. Как рассказали в пресс-службе конкурса «Мисс Украина Вселенная», этот образ – посвящение трагическим событиям в Украине. Платье с плахтой выполнено в двух цветах – черном и красном, украшенное сотней маков. Трагический образ дополнили черная фата и терновый венок.

Американские СМИ назвали Диану «европейской Барби». Кстати, во время подготовки к конкурсу красавицу могли и перекрасить, но Диана отстояла свои белокурые локоны.

В Майами украинка привезла сувениры, украинский флаг. В первый же день прибытия в Штаты харьковская красавица пошла на Манхеттен и устроила настоящий флэшмоб с украинским флагом, предлагая прохожим с ним сфотографироваться. Кроме того, всем участницам конкурса Диана презентовала сувениры: футболки с так называемым, мирным принтом: девушка в сорочке и национальном венке с белым голубем, знак pacifiс (международный символ мира, разоружения, антивоенного движения) и слоган "Peace is always beautiful" («Мир – это всегда красиво»).



Кстати, право представлять Украину на конкурсе «Мисс Вселенная» выиграла Анна Андрес. Но накануне форума 21-летняя красавица из Львова отказалась от участия и передала право участия в конкурсе «Мисс Вселенная» Диане Гаркуша.

Диана – студентка Харьковской национальной юридической академии, будущий прокурор. Хочет получить второе образование в столичном университете культуры и искусств.

На вопрос, в чем секрет красоты, украинка отвечает лаконично: в здоровом сне и только. Красавица уверяет: ни разу в жизни не сидела на диетах.