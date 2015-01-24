Мисс Вселенная-2014. Имя самой красивой девушки назовут во Флориде 26 января

Новости США. Финал одного из самых престижных конкурсов красоты «Мисс Вселенная» состоится 26 января в городе Дорале (штат Флорида).

За право называться самой красивой девушкой борются 88 красавиц. Еще в начале января девушки приехали во Флориду для того, чтобы подготовиться к грандиозному шоу. Больше двух недель конкурсантки оттачивали дефиле, раздавали интервью, принимали участие в фотосессиях. Для выступлений перед судьями девушки готовят национальные костюмы, а также роскошные вечерние платья (смотрите фото и видео).

Напомним, в декабре прошлого года в Лондоне выбрали «Мисс мира».

Самой красивой девушкой планеты стала 22-летняя представительница ЮАР, Ролен Стросс (смотрите видео). На конкурсе «Мисс мира» красавицы все выше и стройнее. И, как отмечают уже который год поклонники конкурса, почему-то брюнетки. Подробности и много фото здесь.

Чем отличаются конкурсы «Мисс Вселенная» и «Мисс мира»?

«Мисс Вселенная» и «Мисс мира» – самые престижные конкурсы красоты. Оба возникли в 1951 году как показы моделей купальников, только «Мисс Вселенная» в городке Лонг‑Бич (США), а «Мисс мира» в Лондоне (Великобритания).

Участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная» могут девушки от 18 лет, а в конкурсе «Мисс Мира» от 17 лет. «Мисс Вселенная» не является модельным конкурсом. Участвовать могут девушки даже невысокого роста. Главное, чтобы внешность была яркой, а фигура пропорциональной. Зато по условиям конкурса «Мисс мира» рост участниц не должен быть меньше 172 сантиметров.

В остальном условия отбора конкурсанток совпадают. Общими для двух конкурсов являются требования того, что кандидатки не должны быть помолвлены, не должны быть замужем (даже в гражданском браке), и не должны иметь детей. Еще одно условие – никаких снимков топлесс в прошлом.