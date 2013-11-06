Мисс Вселенная-2013. Имя победительницы назовут 9 ноября

Новости России. Трансляцию одного из самых престижных конкурсов красоты – «Мисс Вселенная» – увидят более миллиарда зрителей в 190 странах мира. Финал состоится в субботу, 9 ноября.

Впервые в истории конкурс проходит в России. Из 86 участниц из разных стран в финал выйдут только 16. Победительница получит $270 тысяч, а также оплаченное проживание на протяжении года в Нью-Йорке. Жюри возглавит Стивен Тайлер, участник американской рок-группы Aerosmith.

Напомним, в прошлом году обладательницей титула «Мисс Вселенная» стала американка Оливия Калпо. Мероприятие проходило в Лас-Вегасе (смотрите видео).

Конкурс «Мисс Вселенная» был основан в 1952 году. В 1996 году права на него выкупил американский бизнесмен Дональд Трамп.

Чем отличаются конкурсы «Мисс Вселенная» и «Мисс мира»?

Справка РИА-Новости:

«Мисс Вселенная» и «Мисс мира» – самые престижные конкурсы красоты. Оба возникли в 1951 году как показы моделей купальников, только «Мисс Вселенная» в городке Лонг‑Бич (США), а «Мисс мира» в Лондоне (Великобритания).

Участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная» могут девушки от 18 лет, а в конкурсе «Мисс Мира» от 17 лет. «Мисс Вселенная» не является модельным конкурсом. Участвовать могут девушки даже невысокого роста. Главное, чтобы внешность была яркой, а фигура пропорциональной. Зато по условиям конкурса «Мисс мира» рост участниц не должен быть меньше 172 сантиметров.

В остальном условия отбора конкурсанток совпадают. Общими для двух конкурсов являются требования того, что кандидатки не должны быть помолвлены, не должны быть замужем (даже в гражданском браке), и не должны иметь детей. Еще одно условие – никаких снимков топлесс в прошлом.