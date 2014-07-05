Прямой эфир

Мисс Москва-2014. Ирина Алексеева похожа на футболиста Кокорина?

05 июля 2014 15:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. На неделе в Москве выбрали самую красивую девушку. Жюри, председателем которого был трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин, присудило титул «Мисс Москва-2014» 18-летней Ирине Алексеевой.

Девушка учится на факультете педагогики балета в Институте современного искусства.

Кроме того, Ирина – солистка народного театра танца «Щелкунчик». Танцами красавица занимается с 12 лет.

Ее рост 176 см, параметры 85-60-90.

Жизненное кредо победительницы: «Всегда оставаться верной себе и своим принципам, добиваться поставленной цели!»

В борьбе за право называться самой красивой девушкой российской столицы приняли участие 28 представительниц слабого пола.

«Красой Москвы-2014» стала Екатерина Баженова, а титул «Московская красавица-2014» достался Полине Полковницкой. Все девушки, включая победительницу, могут принять участие в главном конкурсе страны «Краса России».

Победа Ирины Алексеевой на конкурсе вызвала неоднозначную реакцию пользователей рунета.

Пользователи соцсетей отмечают: Ирина внешне очень похожа на российского футболиста Александра Кокорина.  Кто-то называет девушку красавицей, а кто-то считает, что были претендентки на титул и покрасивее. Впрочем, о вкусах не спорят.

# Фестивали и карнавалы # Мода # Мисс мира # Александр Кокорин # Ирина Алексеева

Другие новости рубрики

Все новости
Уличная мода: яркий принт, игра цвета и блеск металла
01 июля 2014 15:28

Уличная мода: яркий принт, игра цвета и блеск металла

Рианна пришла на «Оскар» обнаженной и получила звание «фэшн-иконы»
04 июня 2014 11:26

Рианна пришла на «Оскар» обнаженной и получила звание «фэшн-иконы»

Как из старой юбки сделать ультрасовременное платье? Уроки дизайна винтажной одежды
03 июня 2014 11:05

Как из старой юбки сделать ультрасовременное платье? Уроки дизайна винтажной одежды