«Мисс Минск-2009» стала Кубракова Мария

Приз – 10 000 000 рублей.

Кубракова Мария. 18 лет, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Её проект призван помочь многодетным семьям, которые в силу небольших финансовых возможностей не могут развивать таланты детей в платных кружках и студиях. Идея заключается в том, чтобы учить детей танцам и проводить фестиваль, где в жюри будут включены родители из этих семей.

Кому достались остальные номинации, смотрите в спецпроекте СТВ «Мисс Минск 2009».

Как проходил кастинг, видео с репетиций, дефиле в купальниках. слайдшоу с голосованием и обсуждением смотрите в разделе нашего блога, посвященного «Мисс Минск 2009».